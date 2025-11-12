Компании начнут штрафовать за отказ перейти на российское ПО

Министерство цифрового развития готовит законопроект о введении ежегодных оборотных штрафов для российских компаний, которые до 1 января 2028 года не переведут значимые объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение и не проведут их классификацию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление министра Максута Шадаева.

По его словам, компании смогут продолжить использовать иностранный софт, но за это им придется ежегодно платить оборотный штраф, размер которого пока обсуждается. Механизм может быть аналогичен штрафам за антимонопольные нарушения — до 2−3% выручки.

Шадаев отметил, что для ряда компаний срок перехода к 2028 году может быть продлен. Это возможно, если организация заключит соглашение с правительством о создании или внедрении отечественного аналога или подпишет контракт на внедрение ПО до 1 сентября 2026 года, но завершение работ запланировано после 2028 года.

Для программно-аппаратных комплексов (ПАК) предусмотрено послабление: иностранные решения можно будет использовать до окончания амортизации, однако с 2028 года закупать разрешат только российские ПАКи.

Эксперты считают, что угроза оборотных штрафов станет дополнительным стимулом для перехода на российское ПО. Однако часть компаний, особенно в сложных технологических отраслях, может выбрать платить штраф, если аналоги отсутствуют или миграция экономически невыгодна.

При этом в Минцифры признают, что по ряду направлений пока нет полноценной замены зарубежным решениям, но ожидают, что бизнес сам станет инициатором пилотных внедрений и совместной разработки отечественных аналогов.

Ранее сообщалось, что в России появится новый технологический сбор, направленный на поддержку производителей радио- и микроэлектроники.