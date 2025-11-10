Sostav.ru

10.11.2025 в 06:10

В России появится новый технологический сбор

Он направлен на поддержку производителей радио- и микроэлектроники

3

Правительство готовится ввести новый технологический сбор —механизм поддержки отечественной промышленности, прежде всего радиоэлектроники и микроэлектроники. Поправки в закон о промышленной политике, предложенные Минпромторгом и Минфином, предусматривают, что плательщиками станут и импортеры, и российские производители, независимо от уровня локализации, сообщают «Ведомости».

Сбор будет вводиться постепенно, сначала распространится на готовую продукцию в сегментах с низкой долей российских компаний. Размер платежа определят индивидуально для каждой товарной позиции, при этом максимальная ставка не превысит 5 тыс. руб. для самой дорогой единицы.

Вступление закона в силу запланировано на 1 сентября 2026 года, чтобы бизнес успел адаптироваться. Администрировать механизм будет Минпромторг, а оператор сбора определится позже. При этом ЦРПТ не включен в перечень кандидатов. Полученные средства направят на развитие отечественной радио- и микроэлектроники.

По мнению экспертов, инструмент должен стимулировать локализацию производства и запуск серийных проектов, а также снизить зависимость от импорта. При этом существенного роста цен и сокращения ассортимента не ожидается.

Ранее сообщалось, что в России заметно вырос интерес к бюджетной электронике и технике, включая компьютеры, смартфоны и игровые приставки. В первом полугодии средний чек в категории составил 55,3 тыс. руб., что на 27% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

