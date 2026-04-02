Коммуникационные агентства Р.И.М. и «Интериум» объявили о слиянии

Агентства Р.И.М. и «Интериум» сообщили о слиянии. Они формируют коммуникационную группу «Р.И.М. — Интериум», способную закрывать весь спектр клиентских задач: от классических PR и GR до ИИ-решений. Совместная команда компаний насчитывает больше 200 человек.

Р.И.М. обладает многолетним опытом работы с государственными и частно-государственными проектами и медиа. Среди наработанных компетенций «Интериума» — цифровые продукты, международный PR, разработка решений по внедрению ИИ-инструментов.

В основу управленческой логики коммуникационной группы ляжет технологичная и масштабируемая модель управления бизнесом, позволяющая оперативно реагировать на требования рынка. Цель объединения — рост бизнеса и выход на IPO.

Стратегический приоритет группы — технологизация коммуникационных процессов. Речь идет о развитии собственных инструментов на базе ИИ, внедрении генеративных решений, а также о цифровизации управления проектами при сохранении преимуществ классического подхода.

Председателем совета директоров объединенной группы стал Игорь Писарский. Стратегическое развитие возглавил Валерий Сидоренко, операционное управление — Андрей Ермошкин, направление эффективности бизнес-процессов — Алексей Киреев. Офис группы расположен на территории дизайн-завода «Флакон» в Москве.

Игорь Писарский, председатель совета директоров коммуникационной группы «Р.И.М. — Интериум»: Объединение стало ответом на запрос рынка на новый формат работы. Сильному клиенту сегодня нужен не столько подрядчик, способный решать прикладные задачи, сколько партнер, способный закрывать проблемы любого уровня сложности. Мы считаем верным не разделять коммуникации на отдельные направления, но интегрировать их в единый работающий механизм. Для клиентов это означает единое окно решений по всему спектру — без необходимости собирать и обкатывать команду по каждой из отдельных задач.