Комикс i.com: Как клиент и Перформенок к силушке диджитальной шли

В современном мире креатива и цифровых технологий комиксы всегда привлекали внимание своей захватывающей историей и уникальным стилем. В агентстве i.com мы решили объединить традиции старославянской эстетики с передовыми достижениями нейросетей. Так родилась идея комикса, который заставит читателей окунуться в удивительный мир русских легенд, а главными героями станут клиент и талисман агентства.

В агентстве i.com уже давненько зародилась идея создать маскота. Так из темных катакомб перформанс-маркетинга вылез Перформенок, чтобы рассказать миру о работе Performance-отдела i.com и новостях из диджитал-среды. Персонаж родился из ассоциации с домовым — маленьким крепким бородатым мужичком, охраняющим таинства агентства. Такой самобытный герой народных сказок. Однако славянские мотивы были навеяны еще и сложившейся на рынке ситуацией, когда пришлось вернуться к истокам отечественных систем и решать задачи без забугорных технологией. Поэтому сама стилистика комикса не заставила себя ждать: получилось создать сказочное приключение с этническими мотивами.

Команда i.com: Мы хотели сделать комикс в жанре роуд-муви, где, проходя каждый город с помощью представителя агентства — Перформенка, — клиент выполняет задания и получает диджитал-ключи от сундука. Именно там хранится ответ на извечный вопрос: как реализовать эффективную рекламную кампанию? Вы узнаете его в конце этой увлекательной истории.

Как клиент и Перформенок к силушке диджитальной шли

Русские-народные сказки в диджитал-мире

Поначалу мы записывали все идеи в Miro, на страницах которого уже существовал концепт Перформенка и города. Созвонились с командой и пришли к выводу, что нужно масштабировать идею. Модернизировали героев русских сказок и заселили ими город. Так на страницах комикса возникла Царевна-Несмеяна — хранительница сердец аудитории Синего города, Алиса Премудрая, которая управляет Желтым городом при помощи аналитики и ИИ, а также Кощей — мэр Красного города новаторства и храбрости. Добавили остросюжетности в повествование и создали для героев череду испытаний по добыче диджитал-ключей от волшебного сундука.

Если с концептом все было просто, то нейросети пришлось уговаривать около двадцати часов, чтобы нагенерить подходящих по тематике картинок. Провели на общекомандных встречах пять часов, перебрали порядка трех нейросетей от «Сбера», «Яндекса» и Midjourney, потому что получалось что-то подобное.

Перформенка Midjourney представляла в жутких обликах, которые никак не соответствовали духу русских сказок. Мы даже пробовали добавлять в промпты различные стили рисовок, например в стиле комиксов Стэна Ли или в славянском стиле, но нужного результата достичь не удалось. Поэтому мы обратились к нейросети Яндекса, чтобы сгенерировать референсы и кормить ими Midjourney. Вывели для себя лайфхак, что нужно работать в связке двух нейросетей: «Шедеврум» отлично справлялся с генерацией изображений в единой стилистике, а Midjourney как более развитая нейронка улучшала качество и вариативность изображений.

Софья Балакина, Senior Paid Search manager: Отдельно, без референсов «Яндекса», Midjourney плохо справлялась со славянским стилем. Однако, когда мы закидывали в нейросеть примеры, Midjourney классно адаптировала и создавала изображения в нужном нам ключе.

Карина Ведерникова, Senior Programmatic & Paid Social manager: Мы были приятно удивлены работой российских нейросетей Kandinsky 2.2. и «Шедеврум». Они «понимают» не только английский язык, как Midjourney, но и русский. Kandinsky 2.2 очень удобен в использовании через телеграм-бот. Не нужно проходить сложный путь регистрации и оплаты, чтобы начать пользоваться нейросетью. А «Шедеврум» понимает промпт «в стиле славянской сказки», с помощью которого нам удалось сохранить единую рисовку комикса.

Даже референсы не давали идеального результата. Нейросеть нещадно коверкала Перформенку то нос, то рот. Приходилось по пять раз кормить нейронку промптами, описывая запрос различными прилагательными. С каждым запросом становилось меньше правок — а это экономия часов работы дизайнера.

Такие варианты промптов мы предлагали нейросети: «низкий молодой гном домовой в полный рост в очках в стиле славянского комикса в шести разных позах»

Еще одно наблюдение: надо предлагать нейросети сгенерировать персонажей в разных позах. Таким образом мы сократили число промптов и получили разнообразные варианты одного и того же персонажа. Основная работа дизайнеров — косметические правки: совместить два изображения, подтянуть цветокоррекцию, кадрировать героя и поселить его на страницы комикса.

Кстати, они у нас больше походят на книгу сказок а-ля «Волшебник Изумрудного города». Разбили историю на три главы и сделали раскадровку с локациями и главными героями. Дизайнеры нашли церковно-славянские шрифты, которые стилистически соответствуют нашей истории. Буквицы в комиксе — это оцифрованные шрифты из записей конца XIX — начала XX века, а наборный шрифт сочетает в себе микс устава и полуустава. Их можно назвать чем-то вроде эволюции письменности, как и развитие нейросетей, меняющее процессы создания контента.

Ярослав Варзанов, Performance Director: Про нейросети и ИИ очень часто пишут как о сущностях, которые отберут работу у дизайнеров, маркетологов и прочих. Как показал наш опыт, человеческий фактор продолжает играть важную роль в производстве продукта, а новые ветки развития технологий просто позволяют это сделать быстрее, с меньшим риском ошибок, минимизируя вовлечение человека в рутинные процессы.

У нас получилось смастерить экосистему рекламного рынка с флером славянской культуры. Мы любим новаторство в решениях, и комикс раскрыл суть i.com — инновационные технологии. Нам удалось удачно вплести в сторителлинг услуги агентства и рассказать о своих преимуществах. На страницах комикса оставили пасхалки на сервисы, за помощью к которым Performance-отдел обращается на постоянной основе. Кто нашел все, тот готов постигать таинства перформанса вместе с Перформенком.

Советы по работе с нейросетями: