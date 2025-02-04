Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Altcraft Platform
СберМаркетинг
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.02.2025 в 07:20

Количество ветеринарных клиник в Москве увеличилось на четверть

Смягчились требования к их открытиям

В Москве количество ветеринарных клиник увеличилось на 26%. В России их количество за год выросло на 4,3%, сообщает «Коммерсант».

По данным «Яндекс Карт», в начале 2025 года в стране работало 9,6 тыс. ветеринарных клиник. В 16 городах-миллионниках их количество за год выросло на 9,3%, до 2,3 тыс. В Москве работает 793 таких объектов, в Санкт-Петербурге —376. В некоторых крупных городах, например Перми и Екатеринбурге, количество клиник сократилось.

По данным 2ГИС, количество ветеринарных клиник в крупных городах страны выросло на 4,9% год к году, до 2,4 тыс. по состоянию на ноябрь 2024 года.

Эксперты связывают тренд с увеличением числа домашних животных и развитием культуры эмоционального отношения к ним.

Кроме того, смягчились требования к таким заведениям. Например, ветеринарные кабинеты и клиники получили возможность открываться в подвальных и цокольных помещениях, на первых и вторых этажах жилых зданий.

Ранее сообщалось, что к началу 2025 года число зоомагазинов в России сократилось на 2,6% год к году, до 16,75 тыс. точек. Наибольшее снижение зафиксировано в Москве.

ветеринар
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.