Количество ветеринарных клиник в Москве увеличилось на четверть

В Москве количество ветеринарных клиник увеличилось на 26%. В России их количество за год выросло на 4,3%, сообщает «Коммерсант».

По данным «Яндекс Карт», в начале 2025 года в стране работало 9,6 тыс. ветеринарных клиник. В 16 городах-миллионниках их количество за год выросло на 9,3%, до 2,3 тыс. В Москве работает 793 таких объектов, в Санкт-Петербурге —376. В некоторых крупных городах, например Перми и Екатеринбурге, количество клиник сократилось.

По данным 2ГИС, количество ветеринарных клиник в крупных городах страны выросло на 4,9% год к году, до 2,4 тыс. по состоянию на ноябрь 2024 года.

Эксперты связывают тренд с увеличением числа домашних животных и развитием культуры эмоционального отношения к ним.

Кроме того, смягчились требования к таким заведениям. Например, ветеринарные кабинеты и клиники получили возможность открываться в подвальных и цокольных помещениях, на первых и вторых этажах жилых зданий.

Ранее сообщалось, что к началу 2025 года число зоомагазинов в России сократилось на 2,6% год к году, до 16,75 тыс. точек. Наибольшее снижение зафиксировано в Москве.