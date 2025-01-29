Кто сказал «мяу»: в России закрываются офлайн-зоомагазины

К началу 2025 года число зоомагазинов в России сократилось на 2,6% год к году, до 16,75 тыс. точек. Наибольшее снижение зафиксировано в Москве (на 12,5%, до 901 объекта), Санкт-Петербурге (на 9,5%, до 894) и Краснодаре (на 6,9%, до 229). В целом по стране на долю 16 городов-миллионников приходится 29,5% работающих магазинов традиционной зоорозницы. Таковы данные сервиса «Яндекс Карты», которые приводит «Коммерсантъ».

Несмотря на сокращение офлайн-зоомагазинов, спрос на товары для питомцев не снижается. Согласно подсчетам «Платформы ОФД», оборот в офлайн-рознице вырос на 13% год к году, число трансакций — на 2%. Средний чек увеличился на 11%, до 2,9 тыс. руб.

Одна из причин сокращения числа офлайн-зоомагазинов — рост популярности онлайн-торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные российские маркетплейсы), в 2024 году россияне потратили на зоотовары в интернете 117 млрд руб., что на 30% больше, чем годом ранее. При этом маркетплейсы позволяют заказывать товары с доставкой, а крупные упаковки корма обходятся дешевле, чем в традиционных зоомагазинах. Однако в АКИТ настаивают, что по сумме покупок в интернете зоотовары занимают всего 1,5% от общего объема.

Дополнительное давление на зоорозницу оказывают новые требования к условиям содержания животных в магазинах. Например, для собак весом более 5 килограмм требуется клетка минимум 4 кв. м, а для кошек — 3 кв. м. Кроме того, для продажи ветеринарных препаратов требуются лицензия и наличие сотрудников с профильным образованием. Эти факторы делают работу офлайн-магазинов сложнее, в то время как онлайн-ретейл продолжает расти.