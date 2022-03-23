Количество вакансий в сферах маркетинга, рекламы и PR за неделю снизилось на 10%

По итогам третьей недели марта в сферах маркетинга, рекламы и PR количество вакансий сократилось на 10%, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob (результаты исследования есть в распоряжении Sostav). По их мнению, сокращение произошло в основном за счёт уменьшения спроса на соискателей начального уровня: в нестабильные времена бизнесу нужны профессионалы с солидным опытом работы.

За неделю HR-активность работодателей на рынке труда незначительно скорректировалась (минус три процентных пункта): индекс рынка труда SuperJob находится на отметке в 1,04 пункта, что на 4% превышает средние показатели аналогичных периодов 2017—2019 годов. В среднем число вакансий с начала проведения спецоперации снизилось на 11 процентных пунктов.



По данным аналитиков компаний, во время коронавирусных ограничений оптимизацию численности персонала, обычно начинали именно со специалистов начального и среднего уровня в маркетинговых, рекламных и PR-отделах. Сейчас компании оценивают последствия отключения социальных сетей, платёжных систем, иностранных маркетплейсов. Подбор приостановливают до момента, пока не будет выработано понимание, куда двигаться в сложившейся ситуации, говорится в исследовании.

Динамика количества вакансий в различных сегментах рынка труда — наиболее интересные тренды прошедшей недели:

• Сельское хозяйство — увеличение на 25%;

• Добыча сырья — увеличение на 10%;

• Промышленность, производство — увеличение на 2%;

• Ритейл — увеличение на 2%;

• Туризм, гостиницы, общественное питание — 0%;

• Наука, образование, повышение квалификации — 0%;

• Закупки, снабжение — 0%;

• IT, Интернет, связь, телеком — снижение на 4%;

• Строительство, проектирование, недвижимость — снижение на 5%;

• Медицина, фармацевтика, ветеринария — снижение на 9%;

• Бухгалтерия, финансы, аудит — снижение на 10%;

• Маркетинг, реклама, PR — снижение на 10%;

• Спорт, фитнес, салоны красоты, SPA — снижение на 14%;

• Консалтинг, стратегическое развитие — снижение на 14%;

• Кадры, рекрутинг — снижение на 39%.

Наибольший прирост количества вакансий за неделю аналитики зафиксировали в сфере сельского хозяйства — их стало больше на четверть. Показатель соответствует сезонным трендам, которые наблюдались на рынке труда до ковида.

Самое большое снижение числа вакансий в кадровой сфере — на 39%. При этом профессионалы с опытом антикризисного управления и HR-специалисты со стажем по-прежнему высоко востребованы, а вот от помощи ассистентов и удалённых рекрутеров компании решили отказаться — вакансий для соискателей без опыта стало меньше.

Индекс Superjob — инструмент, измеряющий рекрутинговую активность работодателей на российском рынке труда. Индекс отражает динамику текущих статистических показателей рынка труда в сравнении с аналогичными показателями прошлых лет с учётом сезонности спроса на рабочую силу.



В середине февраля платформа онлайн-рекрутинга hh.ru подсчитала, что открылось почти 50 тыс. вакансий для маркетологов и PR-специалистов. При этом их число выросло на 52% за последний год. Количество резюме выросло всего на 1% за тот же период времени.