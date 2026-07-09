Клод Хопкинс — человек, который заставил рекламу считать

Большинство его современников считали рекламу творчеством. Хопкинс считал ее экспериментом. Пока индустрия спорила об образах и слоганах, он задавал другой вопрос: как понять, что объявление вообще работает?

Ответ, который он нашел в начале XX века, сегодня кажется очевидным, но именно он его сформулировал первым. И по этой причине его книга 1923 года до сих пор не потеряла актуальности, а его методы лежат в основе того, что мы сегодня называем маркетингом, управляемым данными.

О человеке, который превратил рекламу из искусства в науку — в новом выпуске «Радио Sostav».

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