Интерес россиян к хоррорам вырос вдвое

Индекс Кинопоиск Pro подвел итоги первого полугодия 2026 года и определил самые популярные у россиян сериалы. В первую тройку вошли «Пацаны», «Очень странные дела» и «Эйфория». 5% от общего интереса к сериалам собрали проекты в жанре «ужасы» — в два раза больше, чем в первом полугодии 2025 года. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».

В топ-5 сериалов в жанре «ужасы» в первом полугодии вошли «Очень странные дела», «Извне», «Сверхъестественное», «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и «Ходячие мертвецы».

Внимание к сериалам-хоррорам начало расти осенью 2025 года. За три осенних месяца прошлого года они получили 4% интереса россиян.

Наибольший интерес к ужасам жители РФ проявили в январе 2026 года. В этом месяце на фоне выхода финала «Очень странных дел» внимание к жанру выросло до 11%. В июне, после небольшого спада интереса до 3−4% в весенние месяцы, ужасы получили долю в 6% благодаря финалу «Извне» и сериалу «Бухта вдов» от Apple TV.

В первом полугодии 2026 года интерес к фильмам ужасов составил 9% от общего интереса к полнометражному кино. С таким же показателем закончилось первое полугодие 2025 года.

В прошлом году фильмы ужасов стали шестым жанром по популярности, уступив место фантастике, мультфильмам, драмам, фэнтези и боевикам. В этом году хорроры заняли пятое место по популярности, обогнав фэнтези. При этом два года подряд комедии уступают ужасам по вниманию аудитории.

В топ-5 фильмов ужасов в первом полугодии вошли «Закулисье реальности», «Обсессия», «Возвращение в Сайлент Хилл», «Очень страшное кино» и «Мумия».

В июне 2026 года жанр «ужасы» обогнал по популярности все остальные, включая фантастику, драму и мультфильмы. Доля интереса к фильмам ужасов в этом месяце выросла до 14% против 12% в июне 2025 года. Рост обеспечили две премьеры: «Закулисье реальности» и «Обсессия».