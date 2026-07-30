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30.07.2026 в 10:00

Филип Котлер — человек, который дал маркетингу язык

История маркетинга в лицах

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Филип Котлер

Его имя знает каждый, кто хоть раз открывал учебник по специальности. Котлер не придумал рекламу и не основал агентство. Он сделал кое-что другое: собрал разрозненные практики, которые существовали в индустрии десятилетиями, и впервые выстроил из них систему.

Однако мало кто знает, откуда он вообще пришел в маркетинг и почему именно этот путь позволил ему увидеть то, чего не замечали остальные.

О человеке, который стал отцом целой профессии — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

Филип Котлер Маркетинг Радио Sostav История маркетинга в лицах история маркетинга
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