Виталий Капитонов, Kinemotor: как мы открывали отдел талантов и зачем он нужен продакшну

Соучредитель Kinemotor Production Виталий Капитонов рассказал Sostav, как создавался Kinemotor Talents, почему они предпочли назвать новую структуру отделом талантов, а не агентством, и зачем работать с продакшном, располагающим собственным пулом специалистов.

Откуда растут ноги

В середине 20-го века голливудские студии заключали долгосрочные контракты со съёмочным персоналом: кадры становились собственностью корпораций, а права работников игнорировались. В 40-е годы таланты получили свободу, но не понимали, что с ней делать. Так появились первые агенты — специалисты, которые подбирали проекты для актеров, режиссёров, сценаристов и развивали креативное коммьюнити. В России первые агентства начали появляться в нулевые. Со временем люди поняли: режиссёры становятся такими же звёздами, как артисты и музыканты. Агентства начали открываться внутри продакшнов, чтобы продвигать своих специалистов и развиваться самим.

Зачем нам понадобился отдел талантов

Для нашего продакшна это естественный этап эволюции. Мы собираемся качественнее инвестировать в кадры, смелее вкладываться в некоммерческие проекты, расти, привлекать новых режиссёров и операторов. Хотим, чтобы рабочая среда была для талантов комфортной, а отстаивать их интересы помогал специальный человек — агент.

Почему мы не создали агентство? Отдел органично встроен в процессы текущего бизнеса, что позволяет объединить и упростить множество процессов: коммуникацию, бухгалтерию, документооборот и так далее. Ещё одна причина — не хотели плодить бренды. Но договорились, что, если проект будет быстро развиваться, мы вынесем его в отдельное направление.

Как мы выстроили процесс

Определились с руководителем направления. В течение девяти лет я был форвардом продакшна — продюсировал и снимал флагманские музыкальные клипы и рекламные проекты. Со временем понял, что разрываться тяжело. Решил оставить режиссёрское кресло и развивать специалистов в рамках продакшна, сменив должность на визионера или Chief Vision Officer (CVO).

Отбор специалистов. Нам было важно не перегрузить отдел количеством талантов, чтобы агент мог качественно заниматься развитием каждого из них. Мы провели отбор среди наших знакомых и друзей. Это сложившиеся творческие пары режиссёров и операторов, которые работают вместе с нами не первый год. У каждого свой вектор развития и специализация: фэшн, спорт, комедия, клипы, реклама.

Нашли агента. Было сложно: индустрия ещё молодая и на рынке практически нет свободных специалистов. При отборе сделали упор на софт-скиллы, процессам продакшна и юридическим вопросам обучить можно на месте. Так мы нашли Машу — коммуникабельную, открытую и эмпатичную девушку с опытом работы на площадке и дипломом МХАТа по продюсированию мультимедиа.

Разработали документальную базу и придумали промоактивности. Потребовалось несколько месяцев плотной работы для проработки бизнес-процессов, подготовки документов и других бюрократических вопросов. Также в процессе изучения рынка обнаружили, что агентства не проводят фотосессии для талантов в едином стиле. Мы решили устроить съёмку, но собрать команду в одном месте оказалось непросто: один на смене в Москве, другой живёт в Петербурге, третий отдыхает в Таиланде, четвёртый зимует во Вьетнаме. Встречаться вживую важно — это укрепляет отношения в команде, а качество работы растёт.

Продумали формат отдела.

Открытый тип работы. Пулы талантов работают по-разному: в открытом формате, когда сторонние компании могут бронировать специалистов на проект, и в формате эксклюзива, когда кадры работают только на проектах своего продакшна. Мы выбрали первое — уверены, что отсутствие рамок лучше отражается на развитии талантов.

Принцип музыкального лейбла. Kinemotor Talents относится к своим талантам как лейблы к селебрити. Вкладывает бюджет, время и знания, чтобы расти вместе с талантами. Развивает режиссёров и операторов комплексно, продумывая стратегию продвижения — всё как у артистов.

Сплочённая команда из Петербурга. Kinemotor развивался в Санкт-Петербурге более 10 лет не только как продакшн, но и рентал. Мы хорошо знакомы с локальной индустрией, поэтому привлекли в отдел «своих» ребят — профессионалов, с которыми уже не раз работали на площадке и полностью им доверяем. Часть из них уже переехали в Москву, а другие пока приезжают по запросу. Я увидел в этом миссию, чтобы мы стали мостиком между городами и привлекали ребят на большие московские проекты. Они же могут предложить оптимизировать некоторые задачи и собрать команду в северной столице. В каких-то случаях это может быть выгоднее, чем снимать в Москве.

Зачем компаниям работать с продакшнами, где есть свои таланты

Увеличивается скорость поиска специалистов. Отдел талантов позволяет собрать всю команду в кратчайшие сроки. Раньше, чтобы найти подходящего режиссёра, нужно было искать контакты по соцсетям и знакомым. Сейчас процесс ускорился: появился запрос на комедийного режиссёра — пишете в продакшн и оперативно получаете подборки специалистов.

Режиссёры адаптированы под работу над проектами. Режиссёры внутри пула талантов — часть системы, они работают с клиентом и помогают решать стоящие перед командой клиента задачи, а не создают творчество ради творчества. Они умеют писать тритменты и выигрывать тендеры.

Менеджментом процессов занимается агент. Он выступает гарантом качества диалога — пока режиссёр занят креативными и производственными вопросами, агент берёт на себя переговоры и бюрократию. Подбирает режиссёра тоже он: агент знает свою команду, поэтому умеет находить специалиста под любую задачу.