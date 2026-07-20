Хостинг-провайдеры предложили ввести особый порядок идентификации для зарубежных клиентов

Российские хостинг-провайдеры предложили Минцифры ввести отдельный механизм идентификации для иностранных клиентов. По данным РБК, инициативу представители отрасли обсудили на совещании 17 июля с участием Минцифры, ФСБ и Роскомнадзора.

Для иностранных физических лиц участники рынка предлагают сохранить действующие способы идентификации. Для юридических лиц они считают необходимым оставить возможность выбора между усиленной квалифицированной электронной подписью, личным визитом в офис, Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системой (ЕБС).

Предложения стали ответом на планы Минцифры сократить число способов регистрации клиентов хостинг-провайдеров. Вместо действующих шести вариантов ведомство предлагает оставить три: идентификацию через ЕСИА, ЕБС либо личное посещение офиса с предъявлением удостоверяющего личность документа.

По словам источников РБК, одна из обсуждаемых инициатив предусматривает сохранение для иностранных клиентов возможности подтверждать личность через банковский платеж при условии совпадения реквизитов плательщика с данными клиента. Кроме того, рассматривается вариант предоставить зарубежным пользователям доступ к тем же механизмам идентификации, что и российским резидентам.

Представители отрасли считают, что обязательная регистрация иностранных компаний через ЕСИА фактически потребует открытия представительства в России, на что большинство зарубежных клиентов не пойдет. По оценкам участников рынка, доля иностранных пользователей у российских хостинг-провайдеров составляет от 5% до 15%, причем значительную часть составляют компании из дружественных стран.

Хостинг-провайдеры предупреждают, что чрезмерное ужесточение требований может привести к перетоку клиентов к иностранным площадкам или в теневой сектор. По их мнению, зарубежные сервисы сохранят более простые способы регистрации, продолжат принимать оплату из России и окажутся в более выгодном положении по сравнению с российскими игроками.

Участники рынка также указывают на возможные последствия для пользователей. Среди рисков они называют потерю доступа к сайтам и данным иностранных владельцев, сложности с продлением доменов в зонах .RU и .РФ, рост тарифов из-за увеличения издержек легальных хостеров, а также вероятность появления фишинговых сайтов на освободившихся доменных именах. Представители крупнейших облачных провайдеров отказались от комментариев, Минцифры на момент публикации не ответило на запрос РБК.