Хоббихорсинг, деревня и Андрей Тарковский: нейрокомикс от SUR agency

В SUR agency верят, что существует вселенная нереализованных идей. В ней обитают самые разные существа, например, слабые предложения, супергениальные и даже внебюджетные. Но есть и те, что просто приходят не в то время. Все они бродят по бесконечному полю креатива под названием «В стол» и ждут забвения или своего звездного часа. Так, по словам креаторов, сложилось и с идеей для комикса.

Это все Маша

Когда команда собралась на креатив по комиксу, одна из участниц процесса Маша сразу вспомнила про хоббихорсинг (весной в агентстве с энтузиазмом развивали эту тематику для одного из клиентских ивентов). Кроме того, девушка знает все необычные места мира, поэтому рассказала коллегам о поселке Пржевальского. Пазл сложился, включили SUR на максимум и приступили к сценарию.

Обычно нейросеть помогает избежать чистого листа. Но это был не тот случай — получался отличный материал для школьной сценки, а нужен был шедевр. Да, можно было пытать нейронку дальше, но лучше написать самим. Так команда и сделала, а в процессе коллеги много смеялись, обменивались идеями и докручивали сценарий до абсурда.

Русская деревня

С Midjourney тоже было весело как всегда. Не понимая, что такое «таби», ИИ упорно рисовал существ на ГМО. Русские деревенские люди получались либо в кокошниках, либо похожими на героев фильмов Андрея Тарковского. Хоббирхорсинг и вовсе мог рассорить креаторов навсегда. Но показали нейросети реальную фотографию, и она поняла. Как смогла…

В промтах не добавляли какие-то секретные слова, старались писать предложения четче и короче. Везде указывали «реальные цветные фотографии». Единого стиля не получилось, но в этом даже что-то есть. В комиксе визуально смешался русский фольклор, эстетика фильмов «Французский вестник» и «Отель "Гранд Будапешт"», немного фешн-кадров со съемок «Бурды», художественный реализм и сюрреализм.

Соединить комикс помогли дизайнеры и копирайтеры. Они отредактировали тексты, подобрали шрифты и сделали баблы, добавили важные детали в сами картинки.

Они настоящие

Ольга Тагиева, PR-консультант SUR Agency Мне нравится, что мы сделали классную историю к существующей локации. Читая наш комикс, можно не только похихакать, но и вдохновиться на смелые идеи. А еще узнать, что был российский путешественник Николай Михайлович Пржевальский (его фотография реальная, а не созданная нейросеткой).

А еще агентство зашило несколько пасхалок. Надеемся, вы их найдете. Но помните, что все это выдумка и креатив. Все совпадения случайны.