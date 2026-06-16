Как превратить постные рецепты в UGC-тренд

За две недели кампания собрала 171 402 865 просмотров, превысив KPI по переходам на страницу тренда с промопоста на 24,11%. Команды Ozon fresh и «ВКонтакте» рассказали редакции Sostav, как тренд с UGC-механикой объединил блогеров и пользователей вокруг рецептов, лайфхаков и обзоров продуктов сервиса.

Цели, KPI, сроки кампании

Целями кампании стало стимулирование пользовательской активности в «VK Клипах» в рамках тренда Ozon fresh, а также разрушение стереотипа о том, что постная еда не может быть вкусной и разнообразной.

Команде важно было показать Ozon fresh как сервис, который закрывает сразу несколько актуальных задач пользователя во время Великого поста.

В рамках кампании рассчитывали обеспечить 20 млн показов и более 30 тыс. кликов на промопост.

Сроки проведения: с 30 марта по 12 апреля 2026 года.

Механика и реализация

Тренды в «VK Клипах» отображают тематики, которые сейчас популярны у аудитории. Компании могут запускать собственный брендированный тренд с виральным потенциалом. Ключевой задачей была работа на верхний уровень воронки — охват, знание, вовлечение пользователей.

Сначала в разделе трендов «VK Клипов» создали брендированную страницу тренда с хештегом «постсовкусом», оформленную в стилистике Ozon fresh: она стала хабом для опубликованных с хештегом тематических роликов и посадочной для всех форматов продвижения.

Чтобы задать правильный тон кампании, на старте сформировали единую креативную рамку и привлекли 12 блогеров лайфстайл- и фуд-категорий. Они опубликовали рецепты и процесс приготовления постных блюд, обзоры корзин сервиса и лайфхаки питания в пост. В клипы дополнительно интегрировали продукцию собственной торговой марки Ozon fresh. Короткие ролики выходили в первые три дня кампании, далее остались закрепленными на первых местах страницы тренда.

Пользователи платформы могли просматривать ролики по хештегу и сами участвовать в тренде. Для этого им нужно было снять клип с рецептом по теме, отметить сообщество бренда в описании и добавить хештег «постсовкусом». После модерации видео попадали на страницу тренда в «VK Клипах».

Чтобы замотивировать людей участвовать, им дарили месяц подписки на «VK Музыку», а авторы трех лучших роликов получили промокоды на 3 тыс. рублей на покупки на Ozon fresh. Победителей объявили в сообществе бренда в конце кампании.

Дополнительно использовали инструменты продвижения платформы: промопосты в новостной ленте «ВКонтакте», продвижение роликов блогеров и баннеры на странице трендов в «VK Клипах».

Результаты

На протяжении кампании наблюдался стабильный интерес аудитории к тренду. Общее количество просмотров клипов от блогеров и пользователей составило более 171 млн. Число снятых и опубликованных клипов с хештегом составило 17 237. Они проходили многоступенчатую модерацию, в ходе которой определялось полное выполнение условий конкурса, соответствие механике и содержанию тренда, качество контента. Полностью условия конкурса выполнили 142 пользователя — их клипы попали на страницу тренда. Из промопоста на страницу тренда зашли 33 511 раз, что выше плана на 24,11%.

Маргарита Князятова, старший менеджер по маркетингу Ozon fresh: Точность попадания пользовательского контента в наши ожидания во многом зависела от того, насколько четко мы сможем очертить рамки конкурса и задать понятную рамку. В этом плане нам помогла органичная интеграция сервиса в контент: например, в роликах нативно использовалась продукция от собственной торговой марки Ozon fresh, подходящая для приготовления разных постных блюд. Это позволило получить контент с естественным визуальным присутствием бренда без ощущения рекламной интеграции. Мы считаем запуск первого UGC-тренда Ozon fresh в «VK Клипах» успешным и планируем использовать этот опыт в будущих кампаниях.