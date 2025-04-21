Кейс «Мобио» и EKONIKA: как увеличить количество органических установок приложения на 16,5%

Агентство «Мобио» рассказало Sostav, как исследование рынка и работа с ретеншеном* помогли достичь низкой стоимости органических установок в App Store.

Платформа: iOS;

Инструменты: Мотивированный трафик;

Период РК: Сентябрь 24 по Январь 25;

Бюджет: NDA;

Стоимость установки: 23,3 руб.

Задача

Вывести приложение в топ — 5 по ключевым запросам, чтобы увеличить количество органических установок.

EKONIKA в контексте рынка покупок через приложения

О бренде EKONIKA

EKONIKA — один из ведущих брендов женской обуви и аксессуаров на российском фешен-рынке. С 2020 года компания развивает собственное мобильное приложение, которое работает как полноценный онлайн-магазин, обрабатывая тысячи заказов ежемесячно. Приложение предлагает полный ассортимент бренда и является важным каналом продаж.

Позиционирование бренда и портрет аудитории

В основе позиционирования лежит ориентация на женскую аудиторию от 25 до 45 лет, которая ценит стиль и качество продукции. Ценовой сегмент бренда можно охарактеризовать как премиальный.

Поведенческая модель покупателя

Покупатели ищут обувь через приложение, в офлайн-точках и на сайте бренда.

Предпочитают знакомиться с ассортиментом в офлайн-магазинах после просмотра товаров в мобильном приложении.

Многие принимают решение о покупке на основе периодических акций или программы лояльности.

Анализ потребительского поведения в нише обуви

Как покупатели выбирают обувь в течение года?

Вывод

Январь — пик продаж зимней обуви, что подтверждается увеличенной видимостью и числом проиндексированных запросов.

Август — менее активный месяц (люди чаще покупают летнюю обувь весной или в начале лета).

Анализ конкурентности рынка в категории «Покупки»

Обзор категории и конкурентной среды

Категория «Покупки» в App Store объединяет разнообразные приложения для онлайн-шопинга, где конкурируют как крупные маркетплейсы, так и монобрендовые приложения. Рынок характеризуется высокой конкурентностью, повышенными ожиданиями пользователей к функционалу, доминированием маркетплейсов и активным использованием промоактивностей.

Ключевые конкуренты и их особенности

Маркетплейсы доминируют в трафике благодаря широкому ассортименту и высоким рекламным бюджетам.

Прямые конкуренты соревнуются в качестве и ассортименте обувной продукции. Бренды конкурируют за внимание женской аудитории в премиальном и масс-маркет сегментах.

Видимость в поиске / EKONIKA — 78

По уровню видимости занимает среднюю позицию среди конкурентов.

Вывод

У EKONIKA хорошие позиции, но можно работать над улучшением.

Разница с лидерами небольшая — есть потенциал выйти в топ — 3.

Важно повышать индексируемые запросы для укрепления видимости.

Проиндексированные запросы / EKONIKA — 368

Количество ключевых слов находится в среднем сегменте, но уступает большинству конкурентов.

Вывод

Нужно расширять семантическое ядро, чтобы догнать конкурентов.

Оптимизация ключевых слов и описания поможет улучшить индексируемость.

Стоит протестировать новые низкочастотные запросы для увеличения числа ключей.

Ключевые факторы роста

Расширение базы проиндексированных запросов повышает общую видимость приложения.

Систематическое обновление ключевых слов в описании и заголовках улучшает ASO.

Анализ ключевых запросов конкурентов помогает оптимизировать стратегию.

Усиление продвижения в периоды сезонного спроса увеличивает эффективность кампаний.

Стратегия продвижения приложения в App Store

1. Период кампании

Общая длительность: 25 дней.

Кампания начинается с 5 по 6 числа месяца после санитарной паузы.

2. Санитарная пауза

Период: с 28 числа прошлого месяца по 4−5 число нового месяца.

Цель паузы: избежать санкций и снизить вероятность алгоритмического снижения позиций в сторах.

Этапы продвижения по ключам

Кампания делится на 2 этапа:

Этап 1: Пролив ключа (14 дней).

Продолжительность: с 6 по 19 число.

Начало (1−3 день): плавное наращивание установок для избежания резкого всплеска.

Рост (4−10 день): постепенное увеличение объема до пика на 10-й день с максимальным объемом установок для усиления позиций по ключу.

Снижение (11−14 день): уменьшение объема для завершения этапа с естественным спадом.

Этап 2: Удержание позиций (11 дней)

Продолжительность: с 20 по 30/31 число.

Начало (1−4 день): плавный рост с акцентом на устойчивость.

Пик (5−8 день): основной пролив с максимальным объемом установок на 8-й день.

Финал (9−11 день): снижение активности для стабилизации позиций и завершения кампании.

Контроль и корректировки

Ежедневный мониторинг изменений позиций по ключам.

Оперативная корректировка установочных объемов при отклонениях.

Мониторинг активности конкурентов для своевременного реагирования.

* Пояснения к Ретеншену

Ретеншен (удержание пользователей) на 2, 3, 8-й и других днях является ключевой метрикой для оценки успешности мобильного приложения.

** Пояснения к Мотивированным установкам

Мотивированные установки — это платные установки приложения, где пользователи получают вознаграждение (например, внутриигровую валюту, бонусы или скидки) за скачивание и открытие приложения.

Результаты продвижения приложения в App Store

Рост видимости приложения в поиске App Store увеличился на 9%, а индексация — почти на 150%, что значительно усилило позиции бренда в категории. Органические установки в App Store выросли на 16,5%, а их средняя стоимость составила всего 23,3 руб.

Разбор улучшений в показателях ASO для EKONIKA и их значимость

1. Видимость в поиске

Что дало улучшение?

Увеличение числа проиндексированных ключевых запросов (+547 новых запросов).

Улучшение позиций в топах.

Так как не было оптимизации метаданных (заголовка, подзаголовка, ключевых слов) за текущий период, то все улучшения обусловлены мотивированными установками**.

Возможное увеличение установок или взаимодействий с приложением, что также влияет на ASO.

Почему важно?

Приложение становится более заметным для пользователей. Чем выше видимость, тем больше потенциальных установок.

Рост органического трафика — чем лучше ранжируется приложение, тем больше бесплатных установок без привлечения платного трафика.

Лучшее удержание позиций в поиске — стабильная видимость помогает сохранять топовые места в поиске даже при изменении алгоритмов App Store.

2. Проиндексированные запросы

Что дало улучшение?

Расширение семантики через мотивированные установки**.

Рост взаимодействия с приложением (App Store анализирует поведение пользователей).

Почему важно?

Чем больше ключей, тем выше вероятность появления в поиске по разным запросам.

Расширение охвата аудитории — разные пользователи используют разные формулировки при поиске.

Лучший перехват трафика конкурентов — если приложение индексируется по большему числу релевантных запросов, оно может «перетягивать» аудиторию у конкурентов.

3. Распределение ключевых слов

Главные изменения

Что дало улучшение?

Улучшение позиций существующих ключевых слов за счет мотивированных установок**.

Расширение семантического ядра (добавление новых слов, попадание в топ — 250).

Рост установок, отзывов и вовлеченности (App Store учитывает взаимодействие с приложением при ранжировании).

Улучшение визуальных элементов (иконка, скриншоты, видео), что может повысить конверсию и удержание пользователей.

Почему важно?

чем больше слов в топ — 1 и топ — 5, тем выше вероятность органических установок;

топ — 50 — это потенциал для будущего роста. Эти запросы можно усилить, чтобы подтянуть в более высокие позиции;

топ — 250 — индикатор хорошей семантической работы. Эти запросы важно анализировать, чтобы находить новые точки роста.

4. Рост органических установок в App Store

Рост органических установок составил +16,5%. Рассматривали период с ноября по январь (выбрали данный период, потому что в октябре начали проливать мотив с ретеншеном* второго дня и продолжаем до сих пор) по России.

Александр Щербинин, ASO-Manager, «Мобио»: Ретеншен* оказался ключевым фактором для устойчивого роста и удержания высоких позиций по ключевым словам, особенно в первые дни. Стабильное удержание пользователей: повышенное внимание к ретеншену* во второй день привело к улучшению вовлеченности пользователей. Когда пользователи возвращаются во второй день, это помогает улучшить позиции по ключам, так как магазины приложений учитывают активность пользователей при ранжировании. Снижение оттока: высокий ретеншен* уменьшает отток, что помогает поддерживать и повышать позиции по ключевым словам. Это также свидетельствует о том, что приложение имеет хорошую ценность для пользователей, что влияет на общую видимость в магазинах. Эффективное использование мотивированного трафика привело к заметным улучшениям, особенно в контексте поиска и конкуренции по ключевым словам с высокой частотностью. Дополнительный бюджет позволил увеличить объем мотивированного трафика, что помогло улучшить конверсии и подняться в позициях по этим запросам.