Кейс «Мобио» и EKONIKA: как увеличить количество органических установок приложения на 16,5%

Агентство «Мобио» рассказало Sostav, как исследование рынка и работа с ретеншеном* помогли достичь низкой стоимости органических установок в App Store.
- Платформа: iOS;
- Инструменты: Мотивированный трафик;
- Период РК: Сентябрь 24 по Январь 25;
- Бюджет: NDA;
- Стоимость установки: 23,3 руб.
Задача
Вывести приложение в топ — 5 по ключевым запросам, чтобы увеличить количество органических установок.
EKONIKA в контексте рынка покупок через приложения
О бренде EKONIKA
EKONIKA — один из ведущих брендов женской обуви и аксессуаров на российском фешен-рынке. С 2020 года компания развивает собственное мобильное приложение, которое работает как полноценный онлайн-магазин, обрабатывая тысячи заказов ежемесячно. Приложение предлагает полный ассортимент бренда и является важным каналом продаж.
Позиционирование бренда и портрет аудитории
В основе позиционирования лежит ориентация на женскую аудиторию от 25 до 45 лет, которая ценит стиль и качество продукции. Ценовой сегмент бренда можно охарактеризовать как премиальный.
Поведенческая модель покупателя
- Покупатели ищут обувь через приложение, в офлайн-точках и на сайте бренда.
- Предпочитают знакомиться с ассортиментом в офлайн-магазинах после просмотра товаров в мобильном приложении.
- Многие принимают решение о покупке на основе периодических акций или программы лояльности.
Анализ потребительского поведения в нише обуви
Как покупатели выбирают обувь в течение года?
Вывод
- Январь — пик продаж зимней обуви, что подтверждается увеличенной видимостью и числом проиндексированных запросов.
- Август — менее активный месяц (люди чаще покупают летнюю обувь весной или в начале лета).
Анализ конкурентности рынка в категории «Покупки»
Обзор категории и конкурентной среды
Категория «Покупки» в App Store объединяет разнообразные приложения для онлайн-шопинга, где конкурируют как крупные маркетплейсы, так и монобрендовые приложения. Рынок характеризуется высокой конкурентностью, повышенными ожиданиями пользователей к функционалу, доминированием маркетплейсов и активным использованием промоактивностей.
Ключевые конкуренты и их особенности
- Маркетплейсы доминируют в трафике благодаря широкому ассортименту и высоким рекламным бюджетам.
- Прямые конкуренты соревнуются в качестве и ассортименте обувной продукции. Бренды конкурируют за внимание женской аудитории в премиальном и масс-маркет сегментах.
Видимость в поиске / EKONIKA — 78
По уровню видимости занимает среднюю позицию среди конкурентов.
Вывод
- У EKONIKA хорошие позиции, но можно работать над улучшением.
- Разница с лидерами небольшая — есть потенциал выйти в топ — 3.
- Важно повышать индексируемые запросы для укрепления видимости.
Проиндексированные запросы / EKONIKA — 368
Количество ключевых слов находится в среднем сегменте, но уступает большинству конкурентов.
Вывод
- Нужно расширять семантическое ядро, чтобы догнать конкурентов.
- Оптимизация ключевых слов и описания поможет улучшить индексируемость.
- Стоит протестировать новые низкочастотные запросы для увеличения числа ключей.
Ключевые факторы роста
- Расширение базы проиндексированных запросов повышает общую видимость приложения.
- Систематическое обновление ключевых слов в описании и заголовках улучшает ASO.
- Анализ ключевых запросов конкурентов помогает оптимизировать стратегию.
- Усиление продвижения в периоды сезонного спроса увеличивает эффективность кампаний.
Стратегия продвижения приложения в App Store
1. Период кампании
Общая длительность: 25 дней.
Кампания начинается с 5 по 6 числа месяца после санитарной паузы.
2. Санитарная пауза
Период: с 28 числа прошлого месяца по 4−5 число нового месяца.
Цель паузы: избежать санкций и снизить вероятность алгоритмического снижения позиций в сторах.
Этапы продвижения по ключам
Кампания делится на 2 этапа:
- Этап 1: Пролив ключа (14 дней).
- Продолжительность: с 6 по 19 число.
- Начало (1−3 день): плавное наращивание установок для избежания резкого всплеска.
- Рост (4−10 день): постепенное увеличение объема до пика на 10-й день с максимальным объемом установок для усиления позиций по ключу.
- Снижение (11−14 день): уменьшение объема для завершения этапа с естественным спадом.
Этап 2: Удержание позиций (11 дней)
- Продолжительность: с 20 по 30/31 число.
- Начало (1−4 день): плавный рост с акцентом на устойчивость.
- Пик (5−8 день): основной пролив с максимальным объемом установок на 8-й день.
- Финал (9−11 день): снижение активности для стабилизации позиций и завершения кампании.
Контроль и корректировки
- Ежедневный мониторинг изменений позиций по ключам.
- Оперативная корректировка установочных объемов при отклонениях.
- Мониторинг активности конкурентов для своевременного реагирования.
* Пояснения к Ретеншену
Ретеншен (удержание пользователей) на 2, 3, 8-й и других днях является ключевой метрикой для оценки успешности мобильного приложения.
** Пояснения к Мотивированным установкам
Мотивированные установки — это платные установки приложения, где пользователи получают вознаграждение (например, внутриигровую валюту, бонусы или скидки) за скачивание и открытие приложения.
Результаты продвижения приложения в App Store
Рост видимости приложения в поиске App Store увеличился на 9%, а индексация — почти на 150%, что значительно усилило позиции бренда в категории. Органические установки в App Store выросли на 16,5%, а их средняя стоимость составила всего 23,3 руб.
Разбор улучшений в показателях ASO для EKONIKA и их значимость
1. Видимость в поиске
Что дало улучшение?
- Увеличение числа проиндексированных ключевых запросов (+547 новых запросов).
- Улучшение позиций в топах.
- Так как не было оптимизации метаданных (заголовка, подзаголовка, ключевых слов) за текущий период, то все улучшения обусловлены мотивированными установками**.
- Возможное увеличение установок или взаимодействий с приложением, что также влияет на ASO.
Почему важно?
- Приложение становится более заметным для пользователей. Чем выше видимость, тем больше потенциальных установок.
- Рост органического трафика — чем лучше ранжируется приложение, тем больше бесплатных установок без привлечения платного трафика.
- Лучшее удержание позиций в поиске — стабильная видимость помогает сохранять топовые места в поиске даже при изменении алгоритмов App Store.
2. Проиндексированные запросы
Что дало улучшение?
- Расширение семантики через мотивированные установки**.
- Рост взаимодействия с приложением (App Store анализирует поведение пользователей).
Почему важно?
- Чем больше ключей, тем выше вероятность появления в поиске по разным запросам.
- Расширение охвата аудитории — разные пользователи используют разные формулировки при поиске.
- Лучший перехват трафика конкурентов — если приложение индексируется по большему числу релевантных запросов, оно может «перетягивать» аудиторию у конкурентов.
3. Распределение ключевых слов
Главные изменения
Что дало улучшение?
- Улучшение позиций существующих ключевых слов за счет мотивированных установок**.
- Расширение семантического ядра (добавление новых слов, попадание в топ — 250).
- Рост установок, отзывов и вовлеченности (App Store учитывает взаимодействие с приложением при ранжировании).
- Улучшение визуальных элементов (иконка, скриншоты, видео), что может повысить конверсию и удержание пользователей.
Почему важно?
- чем больше слов в топ — 1 и топ — 5, тем выше вероятность органических установок;
- топ — 50 — это потенциал для будущего роста. Эти запросы можно усилить, чтобы подтянуть в более высокие позиции;
- топ — 250 — индикатор хорошей семантической работы. Эти запросы важно анализировать, чтобы находить новые точки роста.
4. Рост органических установок в App Store
Рост органических установок составил +16,5%. Рассматривали период с ноября по январь (выбрали данный период, потому что в октябре начали проливать мотив с ретеншеном* второго дня и продолжаем до сих пор) по России.
Александр Щербинин, ASO-Manager, «Мобио»:
Ретеншен* оказался ключевым фактором для устойчивого роста и удержания высоких позиций по ключевым словам, особенно в первые дни.
Стабильное удержание пользователей: повышенное внимание к ретеншену* во второй день привело к улучшению вовлеченности пользователей. Когда пользователи возвращаются во второй день, это помогает улучшить позиции по ключам, так как магазины приложений учитывают активность пользователей при ранжировании.
Снижение оттока: высокий ретеншен* уменьшает отток, что помогает поддерживать и повышать позиции по ключевым словам. Это также свидетельствует о том, что приложение имеет хорошую ценность для пользователей, что влияет на общую видимость в магазинах.
Эффективное использование мотивированного трафика привело к заметным улучшениям, особенно в контексте поиска и конкуренции по ключевым словам с высокой частотностью. Дополнительный бюджет позволил увеличить объем мотивированного трафика, что помогло улучшить конверсии и подняться в позициях по этим запросам.
Комментарий EKONIKA:
Командой «Мобио» была проведена серьезная работа. На протяжении всего периода кампании мы получали подробные разъяснения по этапам вывода нашего приложения в топ. Процессы прозрачны и понятны, поэтому были спокойны за результаты. Благодарим за качественное выполнение поставленных задач, четкость и глубокую экспертизу. Будем и дальше стремиться к успехам вместе с надежной командой.