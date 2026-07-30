Без чего не обойтись при продвижении мобильной игры в RuStore: кейс от Bellum Games

Команда Bellum Games рассказала Sostav, как за год продвижения стратегии «Путь Короля — Вечная Слава» через рекламные инструменты RuStore ежемесячное число новых установок выросло в четыре раза, а игра вошла в топ-10 по скачиваниям и топ-20 по выручке на платформе. Кампания шла с апреля 2025 по март 2026 года и охватила 54 млн пользователей. Как менялись форматы на каждом этапе и что дала эта поэтапная смена акцентов — в кейсе.

Цели и задачи

Проект «Путь Короля — Вечная Слава» появился в RuStore в 2024 году. Перед запуском рекламной кампании команда сформулировала две цели: нарастить базу игроков и увеличить объем внутриигровых покупок. Прогноз предполагал двукратный рост установок, а ключевыми метриками для оценки кампании стали динамика новых скачиваний и доля платежей от привлеченных пользователей. Речь шла не просто о привлечении трафика, а о получении платежеспособной аудитории, готовой тратить внутри проекта.

Реализация

Стандартный подход к привлечению пользователей (UA) в мобильных играх на российском рынке подразумевает закупку трафика через рекламные сети и подключение таргетированной рекламы в социальных сетях. Команда Bellum Games сознательно отказалась от внешних каналов и сфокусировалась на аудитории, которая уже находится в процессе выбора и скачивания игры внутри стора. Гипотеза состояла в том, что такие пользователи более мотивированы, а значит, будут лучше конвертироваться и в установки, и в платежи.

Размещение проходило в три последовательных этапа, и переход от одного к другому определялся промежуточными данными. Команда сравнивала показатель кликабельности (CTR) по месяцам, тестировала внутренние сегменты на разных группах пользователей и уже через месяц определила аудиторию, которой игра наиболее интересна, чтобы далее работать с ней более точечно.

Для таргетирования использовали интересы к категориям «Ролевые» и «Стратегии», а также таргетинг по инклюдам — показ рекламы пользователям, которые скачали 53 приложения схожей тематики.

Этап 1. Повышение узнаваемости

Сроки реализации: апрель 2025 — август 2025

На старте команда сделала ставку на форматы с сильной визуальной составляющей, чтобы познакомить аудиторию стора с проектом и его механиками. Были задействованы:

баннеры в играх и на главной странице — медийные плейсменты для максимального охвата;

pop-up рекомендации — всплывающее окно, которое появляется при первом и повторном запуске магазина приложений.

Креативы первого этапа раскрывали сеттинг и особенности геймплея, давая пользователю представление о том, что его ждет после скачивания. Ставка на охватные форматы позволяла «засветить» игру перед максимально широким сегментом пользователей стора — включая тех, кто не искал стратегии целенаправленно. Параллельно команда трекала результаты по ссылкам, чтобы понять, какие креативы показывают лучший перформанс.

Этап 2. Вовлечение и стимулирование установок

Сроки реализации: август 2025 — октябрь 2025

Когда база пользователей, знакомых с игрой, выросла, коммуникация сместилась в сторону конкретных предложений. К общим креативам с геймплеем добавили варианты с промокодами на покупку игрового инвентаря, подсвечивая события внутри проекта. Также в кампанию включили карусель игр, где подсветили специальные предложения. Этот ход переключил сообщение с «узнай о проекте» на «попробуй прямо сейчас».

Карусель решала сразу две задачи. С одной стороны, она привлекала новых пользователей, которые на первом этапе видели медийные размещения, но не перешли к скачиванию. С другой — мотивировала тех, кто уже установил приложение, вернуться за покупками.

Разница в отдаче оказалась заметной: за счет усиления креатива промокодом на покупку игрового инвентаря CTR улучшился в два раза, а за счет добавления новых форматов и попадания в нужный сегмент аудитории — в пять раз.

Этап 3. Конверсионные форматы и монетизация

Сроки реализации: октябрь 2025 — март 2026

На третьем этапе были подключены более точечные инструменты, ориентированные на пользователей, которые уже взаимодействовали с рекламными материалами:

маленький баннер — для дополнительного касания с аудиторией;

первое место в поиске и подборка рекомендаций — конверсионные плейсменты, которые «перехватывают» пользователя в момент выбора приложения.

Эти форматы были направлены на конвертацию тех, кто уже знаком с проектом и проявил интерес, но по каким-то причинам не скачал его ранее. Поисковый плейсмент срабатывал в момент, когда пользователь сам вводил запрос по тематике стратегий или ролевых игр, то есть демонстрировал явное намерение.

Эльмира Газизова, руководитель рекламного направления RuStore: На старте кампании CTR общих креативов с геймплеем составлял около 1%. Когда команда Bellum Games усилила креативы промокодами, показатель вырос до 3%. Это подтвердило гипотезу: пользователи стора готовы к конкретным предложениям, если перед этим они уже познакомились с продуктом через охватные форматы.

Дополнительно в проект интегрировали платежное решение RuStore Pay SDK (набор средств разработки для приема платежей внутри приложения). Это сократило путь до покупки: оплата проходит без дополнительной авторизации пользователя.

Результаты

К марту 2026 года команда зафиксировала следующие результаты:

ежемесячное число новых установок выросло в четыре раза по сравнению со стартом кампании — при изначальном прогнозе в два раза;

выручка проекта увеличилась в три раза;

игра вошла в топ-10 по скачиваниям в RuStore в категории «Стратегии и RPG»;

рекламные форматы охватили 54 млн пользователей;

проект попал в топ-20 по выручке в RuStore;

30% новых платежей в марте 2026 года пришли от игроков, которые установили приложение из рекламных размещений на площадке.