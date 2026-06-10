Как сократить потери из-за упаковки без ущерба для бренда: кейс GSS Cosmetics и «Гофромир»

Многие производственные компании воспринимают упаковку как универсальный расходный материал, но на практике именно она может создавать скрытые издержки — от лишних ручных операций до повреждений продукции при доставке. Группа компаний «Гофромир» и GSS Cosmetics рассказали, как аудит упаковочных процессов помог выявить слабые места в логистике, сократить время сборки коробов на 25% и превратить упаковку из технической необходимости в инструмент операционной эффективности и развития бренда. Команды поделились кейсом с Sostav.

О клиенте

GSS Cosmetics — один из заметных игроков российского косметического рынка. Компания входит в топ-50 отрасли, развивает собственные бренды и работает в сегменте контрактного производства.

Цели проекта

Целью аудита упаковочных процессов «Гофромир» на производственной площадке GSS было выяснить, где именно компания теряет время и деньги, и предложить альтернативные упаковочные решения для развития бренда Zeitun, то есть посмотреть на упаковку одновременно как на производственный инструмент и носитель ценностей бренда.

На площадке GSS упаковка работала в условиях высокой ассортиментной нагрузки. Компания выпускала и собственную продукцию, и товары для сторонних брендов. Основной канал продаж — интернет-площадки и маркетплейсы. Готовая продукция отгружалась в стандартных гофрокоробах, а обязательным элементом защиты были обертки или конверты из воздушно-пузырьковой пленки. На палете чаще всего формировалось 6 слоев коробов, а высота транспортного пакета не превышала 1 800 миллиметров вместе с поддоном. При этом складские помещения были ограничены по площади. В таких вводных универсальная упаковка выглядела логичным решением.

Вдобавок к этому для собственного бренда Zeitun упаковка должна была поддерживать премиальный образ и допускать сложную постпечатную отделку, а транспортная тара, наоборот, должна была оставаться простой, дешевой и по возможности универсальной для нескольких позиций. В итоге требовалось одновременно решить две задачи: снизить себестоимость упаковки и сохранить надежность в логистике и вау-впечатления.

Почему выбрали аудит, а не точечную замену коробов

Чтобы решить эту задачу, нужно было смотреть на весь жизненный цикл упаковки: от поступления гофрокартона и готовых коробов на склад до фасовки, комплектации, палетирования и отгрузки. Именно так устроена сама услуга аудита у «Гофромир»: команда выезжает на площадку клиента, анализирует реальные процессы, фиксирует узкие места и по итогам формирует план повышения эффективности всех процессов, связанных с упаковкой. В аудит со стороны подрядчика включаются технолог по гофрокартону и упаковке, конструктор-дизайнер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продукту.

На площадке GSS команда «Гофромир» провела визуальный осмотр производственных участков и склада готовой продукции, а также опросила сотрудников отдела закупок, начальника производства и начальника склада. Такой формат позволил увидеть реальные производственные процессы.

Что выявил аудит

Как показал аудит, у компании было избыточное стремление к универсальности: разные товарные позиции (SKU) пытались пропускать через ограниченное число транспортных коробов, хотя часть из них требовала более точной подгонки под продукт.

Часть коробов для флагманских товаров имела неудачную внутреннюю геометрию, из-за чего внутри оставался «воздух», а снаружи не хватало высоты для корректного закрытия и устойчивой укладки. В результате сотрудники тратили больше времени на заклейку, рос расход материалов, а устойчивость палет во время перевозки снижалась.

Параллельно аудит подтвердил, что упаковка для бьюти-брендов не должна замыкаться только на логистике. Для Zeitun и других направлений GSS важны и визуальные решения: подбор материалов, способов печати, вариантов постпечатной отделки, а также возможность унифицировать часть упаковки без потери характерного бренд-образа.

Что предложил «Гофромир»

По итогам аудита команда предложила два базовых решения для транспортной упаковки. Во-первых, клиенту рекомендовали перейти на конструкцию короба с автоматически собирающимся дном. Одной из ключевых целей было сокращение материалов, необходимых для упаковки, и эта задача была решена: использование автодна позволило практически отказаться от скотча, так как дно уже склеено и собирается без дополнительных материалов. При весе короба с готовой продукцией около 2−2,5 кг такая схема подходит для текущей логики сборки и позволяет экономить время на формировании упаковки. Вторым шагом стал перевод тиражных и флагманских позиций на собственные транспортные короба, рассчитанные под конкретный продукт. Это должно было сократить пустоты внутри, уменьшить расход материалов на заклейку и повысить сохранность товара при доставке.

В процессе работы также рассматривался вариант с клапанами сверху, однако от него отказались в пользу конструкции с замком на крышке, что позволило полностью исключить необходимость склейки. В итоге для сборки коробки не требуется ничего, кроме самого короба.

Также были предложены визуальные упаковочные решения для бренда Zeitun и варианты для контрактного производства — от минималистичных решений из плоского картона до упаковки с металлизированными красками, выборочным лаком, тиснением и другими эффектами.

Результаты

Время сборки коробки сократилось с 15 до 9 секунд на сборку всей коробки.

на 20−25% — сократилось время сборки короба;

на 8−12% — снизились затраты на упаковку и логистику;

до 30% — снизились повреждения в доставке.

Дополнительно удалось сократить использование скотча за счет применения автодна (дно уже склеено и собирается без дополнительных материалов) и замка на крышке (что исключило склейку полностью).

Главный результат аудита — GSS получила не перечень идей, а готовую карту изменений и понятный пилотный контур. Компания увидела, где именно упаковка тормозит процессы, где создает избыточные затраты и где начинает угрожать устойчивости логистики. По рабочей оценке проекта, переход на новые конструкции транспортной упаковки позволил сократить время на сборку коробов на 20−25% за счет уменьшения доли ручных операций и более удобной конструкции с автоматически собирающимся дном.

Мария Таранова, руководитель отдела закупок GSS Cosmetics: Для нас было важно получить экспертный взгляд на упаковку как на часть всей производственной цепочки. В ходе аудита удалось выделить несколько зон, которые долго воспринимались как рабочая норма: ручная сборка, универсальные форматы и лишние операции при заклейке. В результате мы получили понятный сценарий пилота и набор решений, которые можно тестировать на конкретных SKU без резкой перестройки всей системы. Это позволило перевести разговор об упаковке из плоскости «расходников» в плоскость эффективности и развития брендов.