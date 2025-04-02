Пора в путь-дорогу: как россияне добираются до работы

Чаще всего для поездок на работу россияне выбирают наземный общественный транспорт — автобусы, троллейбусы и трамваи. На них добираются 27% опрошенных. Личный автомобиль выбирают 23% респондентов, в то время как 16% предпочитают ходить на работу пешком. Таковы данные совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберАвто». В опросе приняли участие более 3,5 тыс. респондентов из разных регионов России (результаты есть в распоряжении Sostav).

13% работающих граждан пользуются метро, а 5% — электричками. Менее популярны альтернативные виды транспорта: велосипеды и самокаты выбирают всего 1% опрошенных. Столько же добираются на работу на такси или каршеринге.

По данным аналитиков, в крупных городах предпочтения в выборе транспорта для поездок на работу различаются. В Москве 28% респондентов используют метро, тогда как наземным транспортом пользуются только 18%. На личном авто ездят 13% опрошенных, а пешком добираются 23%.

В Санкт-Петербурге наземным транспортом пользуются 32% респондентов, а метро — 25%. Пешком ходят 11% опрошенных. В Новосибирске, напротив, пешие прогулки на работу — выбор 38% респондентов. 30% используют личный автомобиль, а 24% предпочитают наземный общественный транспорт.

В Екатеринбурге почти половина (45%) опрошенных добираются на работу на авто, в то время как 23% выбирают наземный транспорт. В Нижнем Новгороде только 16% респондентов пользуются наземным транспортом, а 40% ездят на работу на личной машине. 3% участников опроса предпочитают каршеринг.

Согласно данным «Работы.ру» и «СберАвто», 32% респондентов тратят на дорогу менее 30 минут. Для 43% опрошенных россиян путь до работы занимает от 30 минут до одного часа. 19% участников опроса едут до работы от часа до двух, а для 5% работающих дорога превращается в испытание, занимая свыше двух часов в один конец.

По данным исследования, проведенного банком «Точка» совместно с бизнес-клубом «Реформа», 23% российских руководителей малого и микробизнеса готовы внедрить четырехдневную рабочую неделю. 64% респондентов выступают против такой инициативы, а 13% остаются сомневающимися.