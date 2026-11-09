Наружная реклама выходит за пределы билбордов

Рынок наружной рекламы продолжает расти. По оценке управляющего директора RWB Media Бориса Пешняка, за девять месяцев 2026 года сегмент прибавил около 10% год к году. По прогнозу на весь год рост ожидается на 11−13% относительно 2025-го, когда объем рынка оценивался в 114,6 млрд руб. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Одним из основных факторов роста становится цифровизация наружной рекламы. Она не только меняет формат размещений, но и увеличивает доступную емкость рынка: цифровые конструкции позволяют размещать несколько рекламных кампаний на одной поверхности.

По данным RWB, с октября 2024 года по октябрь 2026 года количество рекламных поверхностей компании выросло на 41% в Москве и на 85% в регионах. Число цифровых конструкций увеличилось на 74% в столице и в 2,2 раза в регионах. Таким образом, расширение предложения происходит не только за счет установки новых объектов, но и благодаря замене статичного инвентаря цифровым.

Быстрее рынка растут и отдельные сегменты OOH. В частности, транзитная реклама, по данным «ЭСПАР-Гео», увеличилась на 20,5% в первом полугодии 2026 года. Ее развитие связано с ростом мобильности населения, пассажиропотока и транспортной инфраструктуры.

Отдельный тренд — объединение рекламного инвентаря разных площадок в единую сеть. В частности, RWB Media уже консолидирует размещения на ресурсах «Рив Гош», «Еаптеки» и туроператора Fun&Sun. Подобные модели позволяют рекламодателям закупать рекламу сразу на нескольких площадках, не настраивая кампании отдельно для каждой.

В перспективе к этому направлению могут добавиться новые цифровые каналы, в том числе WB Chat, однако конкретных сроков появления рекламных форматов в мессенджере компания пока не называет.