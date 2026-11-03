Доля диджитал в локальной рекламе США достигнет 80% к 2030 году

К концу 2027 года на цифровую рекламу будет приходиться около 75% локальных рекламных расходов в США, а к 2030-му ее доля вырастет до 80%. Об этом сообщает MediaPost со ссылкой на данные Borrell Associates.

По новым расчетам, в 2026 году расходы на локальную цифровую рекламу в США увеличатся на 8,6% вместо ранее ожидавшихся 4,5%. Прогноз на 2027 год также повысили: с 4,3 до 6,7%.

В целом американский рынок локальной рекламы в 2026 году вырастет на 3,9% и достигнет $155,6 млрд. Быстрее остальных цифровых форматов будет расти онлайн-видео: ожидается, что его объем увеличится на 13,5% в 2026 году и еще на 10% в 2027 году.

По оценке Borrell Associates, видео может обойти поисковую рекламу и стать крупнейшим источником локальных цифровых доходов.

В целом диджитал уже занял более 80% рекламного рынка США. Доля традиционных медиа опустилась на фоне слабого роста рынка.