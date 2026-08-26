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26.08.2026 в 13:50

Wildberries открыл мессенджер WB Chat для пользователей маркетплейса

Сервис доступен покупателям в режиме бета-тестирования при регистрации через WB ID

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Мессенджер WB Chat от Wildberries стал доступен всем пользователям маркетплейса. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе РВБ.

Сервис, который ранее тестировался внутри компании, теперь могут использовать покупатели при регистрации через WB ID. Приложение WB Chat доступно для скачивания в App Store и Google Play.

На первом этапе мессенджер предлагает базовые возможности для обсуждения покупок. В дальнейшем в WB Chat планируют добавить возможности для общения пользователей с брендами и продавцами, а также интеграции с сервисами Wildberries.

При этом мессенджер можно использовать для повседневного общения, добавили в компании.

О планах по развитию мессенджера ранее рассказывала глава Wildberries Татьяна Ким. В июне она сообщила, что сервис проходит внутреннее тестирование. Компания планировала открыть его для пользователей в России, а затем вывести на зарубежные рынки.

Wildberries WB Chat WB ID
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