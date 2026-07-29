Как прошел «X5 Медиа День» в «Сфере X5»

17 июля в «Сфере X5» в Парке Горького прошло ежегодное семейное мероприятие «X5 Медиа День». В этом году оно объединило более 1 000 специалистов из сферы рекламы, маркетинга, медиа и ретейла.

Гости смогли не только обменяться профессиональным опытом и обсудить актуальные тренды и кейсы рынка в неформальной обстановке, но и отдохнуть и провести время с семьей, друзьями и даже с домашними питомцами, а также познакомиться с продукцией брендов-поставщиков Х5 в партнерской зоне. Партнерами выступили Fabrik Cosmetology, «Очаково», «Айсберри», «Русскарт», производитель кофе Monarch, PepsiCo, Exponenta, Центр изучения питания и благополучия животных и Mars Wrigley.

Основным событием деловой программы стал паблик-ток «Х5 Блогер». В нем приняли участие Кристина Деменкова, начальник отдела по работе с блогерами в Х5 Блогер, Кирилл Диденок, основатель и директор по развитию коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, блогер и диджей Платон Горохов, а также представители PepsiCo и «Перекрёстка». Эксперты обсудили, почему рынок инфлюенс-маркетинга становится более требовательным и какие новые параметры определяют качество кампаний.

В ходе дискуссии Кирилл Диденок отметил, что рынок постепенно отходит от разовых рекламных интеграций к долгосрочному сотрудничеству с блогерами. Компании все чаще ищут не просто инфлюенсеров с большими охватами, а амбассадоров, подписчики которых могут являться потенциальной аудиторией бренда. При этом, по словам эксперта, основную роль в построении кампании играет именно рекламируемый товар.

Кирилл Диденок, основатель и директор по развитию коммуникационного агентства DIDENOK TEAM: Блогеры помогают привлечь внимание аудитории, но в центре всегда остается именно сам товар. Поэтому бренду важно не только выбирать подходящего инфлюенсера, но и хорошо понимать своих покупателей, их интересы и запросы.

Эту мысль эксперты подкрепили реальными примерами из практики. Так, Кристина Деменкова и Платон Горохов рассказали об одном из проектов «Пятёрочки» в Татарстане. Команда «Х5 Блогер» сделала ставку не на максимальные охваты, а на культурную близость инфлюенсера к аудитории региона. Вместе с Платоном Гороховым была создана кампания с ремиксом популярной песни в татарском стиле. Трек быстро стал вирусным, а пользовательский контент с его участием способствовал росту продаж национальной выпечки в сети.

Говоря о том, как сегодня брендам оценивать эффективность работы с инфлюенсерами, Кристина Деменкова рассказала, на каких принципах строится работа «Х5 Блогер». По ее словам, сегодня успех кампании определяется не только охватами, но и тем, как коммуникация влияет на реальные покупки и поведение аудитории.

Кристина Деменкова, начальник отдела по работе с блогерами в Х5 Блогер: За три года работы Х5 Блогер мы запустили более 500 кампаний — от идеи до финального отчета. Для нас принципиально важно не просто реализовать проект, а комплексно оценить его эффективность. Мы используем умный подбор блогеров и опираемся на данные о продажах торговых сетей X5. В нашей программе лояльности — более 83 миллионов пользователей. Именно это позволяет нам не ограничиваться медийным эффектом, а оценивать реальное влияние на покупательское поведение.

Продолжая дискуссию о роли инфлюенсеров в построении имиджа бренда, своим взглядом поделился Алексей Спирякин, старший менеджер по активациям PepsiCo: «Крупные бренды идут в инфлюенс-маркетинг, чтобы оставаться релевантными и любимыми своей аудиторией. Нет инструментов лучше, чтобы работать с эмоциональной привязанностью покупателей к бренду».

Завершила паблик-ток Зоя Австрийская, руководитель отдела по связям с общественностью «Перекрёстка». Она поделилась кейсом продвижения бренда «Перекрёсток Select» через стримеров, когда зрители в прямом эфире предлагали герою ролика веселые задания, который тот затем выполнял. Такой интерактивный формат помог вовлечь аудиторию и обеспечить кампании широкий охват.

Параллельно с дискуссией о будущем инфлюенс-маркетинга площадка жила в ритме летнего фестиваля. Гости играли в пинг-понг, дартс, настольные игры, проходили квест, чтобы получить фирменный мерч, создавали стильные украшения, пробовали себя в тафтинге и вместе с бренд-шефом медиаплатформы Food.ru Сергеем Кузнецовым готовили диетическую шаурму. Для детей работала анимационная зона, а для гостей с собаками — специальное пространство с образовательными механиками, консультацией ветеринарного врача и бесплатным осмотром полости рта питомцев.

Вечером гости праздника наслаждались музыкальным сетом диджея-скрипача и подпевали любимым песням в сопровождении тимбилдинг-хора.

Мероприятие «Х5 Медиа» предоставило участникам уникальную возможность совместить деловые встречи с летними развлечениями, создав пространство для эффективного нетворкинга и неформального отдыха.