Jolbors Festival 2026 объявил международный состав жюри

Работы будут оцениваться в категориях Creative & Marketing и Branding & Design. Финальный дедлайн подачи работ — 24 августа 2026 года. Чтобы принять участие в Jolbors Festival 2026, необходимо подать заявку на сайте jolbors.com.

Jolbors Festival объявляет международный состав жюри 2026 года, объединив ведущих представителей мировой креативной индустрии — руководителей агентств, основателей компаний, арт-директоров, режиссеров и сторителлеров, которые создают знаковые кейсы, формируют бренды, культуру и креативную индустрию на разных рынках.

В этом году Jolbors представляет два направления жюри: Creative & Marketing, включающее Film & Film Craft, Campaigns, Strategy, Media, Marketing, PR & ESG и Digital, и Branding & Design, включающее Branding и Print & Outdoor.

Жюри Creative & Marketing

Председатель жюри Creative & Marketing — Thomas Hongtack Kim, основатель 2kg Creative Solution Lab и CCO & Partner агентства Paulus, Южная Корея. В прошлом Thomas занимал позицию Executive Creative Director в Cheil Worldwide, работал в Сеуле, Нью-Йорке, Пекине и Шанхае. Его работы отмечены Cannes Lions, The One Show, D&AD, LIA, Clio и другими международными фестивалями. Также Thomas входит в Международный совет директоров The One Club for Creativity.

Вместе с ним работы будут оценивать креативные лидеры, чья экспертиза охватывает рекламу, маркетинг, диджитал, культуру, технологии, социальные инициативы и бизнес:

Vidya Manmohan, Founder & CCO V4GOOD, Дубай — одна из самых титулованных женщин-креативных директоров Ближнего Востока с более чем 28 годами опыта в международных агентствах. Она входила в состав жюри Cannes Lions, D&AD, The One Show и других ведущих фестивалей.

Lulu Lu, CCO VML Taiwan — одна из самых титулованных креативных лидеров Тайваня, в 2021 году признанная лучшим креативным специалистом страны. В ее работах сочетаются глубокое понимание человеческих инсайтов, бизнес-результаты и социальное влияние.

Raymund Sison, Founder, CEO & CCO Lennon Group, Филиппины — более 20 лет работает на пересечении креатива, брендинга и бизнеса. Под его руководством агентство два года подряд становилось Global Digital Indie of the Year по версии Campaign.

Atiya Zaidi, CEO & CCO BBDO Pakistan — вошла в историю как первый представитель Пакистана, получивший Glass Lion на Cannes Lions, а также как первый председатель жюри Spikes Asia от Пакистана.

Supparat Thepparat, Creative Partner & Co-founder NUTs, Таиланд — более 18 лет опыта в BBDO, McCann, Dentsu, JWT, Ogilvy и других международных сетях. Его работы отмечены Cannes Lions, D&AD, The One Show, Spikes Asia, AdFest и другими фестивалями.

James Keng Lim, креативный и коммуникационный лидер из Сингапура, работал в сфере B2C, B2B, healthcare и sports marketing на рынках APAC и за его пределами. Его работы получили награды Cannes Lions, D&AD, The One Show, Clio и LIA.

Serena Abi Aad, независимый Creative Director и режиссер, Барселона, — специалист с уникальным мультикультурным бэкграундом, сформированным опытом работы в Ливане, на Кипре и в Европе. Дважды входила в состав жюри Cannes Lions и D&AD. Руководила отмеченными наградами проектами для Adidas, First Abu Dhabi Bank и Virgin Mobile.

Andrei Gubaidullin, основатель и креативный директор агентства Voskhod for Peace, Россия. Почти три десятилетия развивает одно из ведущих независимых агентств России. Под его креативным руководством агентство получило более 600 международных наград.

Yuliya Tushina, CEO of Creative Business DASM Group, Казахстан, ранее возглавляла GForce Grey и руководила командой, которая в 2024 году принесла Казахстану его первого в истории золотого «Каннского льва», а в 2025 году продолжила международный успех новыми наградами на крупных международных фестивалях, включая «Каннские львы», Spikes Asia, ADFEST, LIA, One Show и другие.

Dasha Ovechkina, креативный директор Wieden+Kennedy Amsterdam, работала с глобальными брендами Nike, LEGO, Balenciaga, Samsung и другими. В 2025 году была признана Next Creative Leader, по версии авторитетного международной креативной организации, The One Club, а в 2026 году завоевала золотого «Каннского льва» за кейс для LEGO — Everyone wants a piece.

Balreet Gill, основатель Sambal Lab, Малайзия, известна своим нестандартным подходом к маркетингу впечатлений и созданием масштабных бренд-платформ для глобальных брендов, включая Tiger Beer и Guinness, на рынках Азии и за ее пределами.

Жюри Branding & Design

Председательница жюри Branding & Design — Mayuri Nikumbh, Дизайн-директор в Elephant Design, Индия. Более двух десятилетий Маюри работает на пересечении стратегии, арт-дирекшна, креатива и инноваций, создавая проекты для Coca-Cola, Microsoft, Nestlé, PepsiCo, TATA, Uber и других международных компаний. Она входила в состав жюри Cannes Lions и Spikes Asia, а также была председательницей жюри Dubai Lynx.

В состав жюри также вошли:

Masaya Asai, креативный директор Droga5 Tokyo, — один из ведущих японских креативных лидеров, в портфолио которого глобальные проекты для международных брендов, включая Apple, UNIQLO и другие. Обладатель более 150 международных наград, включая Гран при Cannes Lions в категории Outdoor. Он также вошел в список Forbes Japan «39 дизайнеров, которые меняют мир».

LP Gatti, региональный креативный директор в White Rabbit, Венгрия, — креативный лидер и арт-директор с опытом работы в Бразилии, на Ближнем Востоке и в Европе. Работал в Ogilvy, Publicis, BBDO, BBH и Jung von Matt. The Drum включал его в список самых титулованных арт-директоров мира. Более 30 раз входил в состав жюри международных фестивалей.

Juliana Utsch, креативный директор AlmapBBDO, Бразилия, — более 20 лет работает в ведущих агентствах, включая BETC Havas, GUT, Publicis, FCB и AlmapBBDO. Ее работы отмечены наградами Cannes Lions, D&AD, The One Show и другими ведущими фестивалями.

Prerna Mehra, креативный директор и руководитель дизайн-направления в MullenLowe MENA, Дубай. Работает на пересечении культуры, креатива, дизайна и технологий. Ее проекты получили признание на Cannes Lions, The One Show, Clio, The Webby Awards, LIA, Dubai Lynx и других международных премий.

Temur Sadi, сооснователь и дизайн-директор MA’NO Branding, Узбекистан. Более 15 лет опыта в брендинге и дизайне. Его работы отмечены Red Dot, Pentawards, Epica, MAD STARS, White Square, KIAF и Jolbors Festival. В 2024 году стал первым представителем Узбекистана в жюри Cannes Lions Shortlist и Young Lions Design Global Jury.

Ilya Pryamilov, креативный директор в «Родная речь», Россия. Ранее занимал позицию Global Creative Director в Le Pub Milan, где работал с глобальными брендами Mondelez и Heineken. Его работы получили более 300 международных наград, включая Cannes Lions, D&AD, LIA и The One Show.

Cinzia Pallaoro, креативный директор в Leagas Delaney Italia, работала в Берлине, Барселоне и Милане с такими брендами, как Porsche, Burger King, Vodafone, Barilla, ING и Bauli.

Два жюри. Один глобальный стандарт

От Сеула до Сан-Паулу, от Дубая до Токио, от Тайбэя до Барселоны, от Центральной Азии до Европы — жюри Jolbors 2026 объединяет разные креативные культуры и поколения. Но всех их объединяет один вопрос: Имеет ли эта работа значение?

В этом году жюри Jolbors будет оценивать идеи, в которых есть оригинальность, культурная значимость, высокий уровень мастерства и реальное влияние — работы, способные двигать вперед аудиторию, бренды и индустрию.

Сабина Рейнгольд, соосновательница Jolbors Festival: Jolbors прошел путь от фестиваля Центральной Азии до международной платформы, которая объединяет креативные голоса со всего мира. Состав жюри этого года — яркое подтверждение этой эволюции: в него вошли профессионалы, которые формируют мировую креативную индустрию, развивают сильные бренды и переосмысливают привычные подходы к работе в нашей сфере. Это также отражение нашей миссии — объединять сильное профессиональное сообщество, которое вдохновляет, бросает вызов, помогает людям находить новые связи и возможности для роста и прокладывать собственный путь к вершинам.

Время действовать! 24 августа 2026 года — финальный дедлайн подачи работ на Jolbors Festival 2026.