«МИКС Россия» объявляет состав жюри нового сезона

Конкурс «МИКС Россия» объявил состав жюри нового сезона. Эксперты оценят, насколько эффективно в проектах сочетаются идея, креатив, технологии и решение бизнес-задач. Работы участников рассмотрят в пяти блоках: «Маркетинговые коммуникации», «Мастерство исполнения», «Креативное использование», «Технологии» и «ИИ-аватары». Для каждого направления предусмотрены собственные критерии и подход к оценке проектов.

Решает ли кампания задачу бизнеса?

Блок «Маркетинговые коммуникации» возглавила Евгения Минасян, управляющий директор диджитал-направления emg. Жюри оценит, насколько органично в проектах сочетаются идея, данные, медиа и технологии и как это отражается на измеримых результатах.

Евгения Минасян, управляющий директор диджитал-направления emg: Для меня главный признак сильной маркетинговой кампании — способность одновременно решать бизнес-задачу бренда и создавать заметный эффект для аудитории. В диджитале особенно важно, чтобы идея не существовала отдельно от данных, медиа и технологий: все элементы должны работать как единая система и усиливать друг друга. Сильная кампания дает не только краткосрочный всплеск показателей, но и формирует долгосрочную ценность для бренда. А ее качество в итоге подтверждается тем, что результат можно объяснить не только яркостью креатива, но и измеримым вкладом в бизнес.

Хочется ли проект рассматривать или разбирать по швам?

Председателем блока «Мастерство исполнения» стала Анна Дёмина, креативный директор практики Brand Experience ГК «Родная Речь». Основное внимание жюри уделит точности, качеству и целостности исполнения, включая детали, которые могут как усилить проект, так и выявить его слабые стороны.

Анна Дёмина, креативный директор практики Brand Experience группы компаний «Родная Речь»: Для меня высший уровень мастерства — это когда ни с одним решением в работе не хочется спорить. Ничто не раздражает глаз, не вызывает вопросов: «А почему здесь так?» Ты воспринимаешь проект целиком, не пытаешься докопаться до отдельных решений, а просто думаешь: «Круто!» И наслаждаешься.

Получил ли привычный инструмент новую роль?

Блок «Креативное использование» возглавила Екатерина Брянцева, креативный директор DeltaClick x D Innovate Group. Эксперты оценят не само использование цифрового инструмента, а то, насколько оригинально и обоснованно он интегрирован в идею проекта.

Екатерина Брянцева, креативный директор DeltaClick x D Innovate Group: Сжимающийся инвентарь — наша новая реальность, разгуляться особо негде. Поэтому у креатива сегодня два пути: новое как привычное или привычное как новое. Второй сценарий особенно актуален сейчас. Новая роль знакомого инструмента дает больше возможностей спрогнозировать результат, предсказать реакцию аудитории. Я очень люблю смелые идеи и нестандартные заходы, но даже самая смелая идея должна опираться на что-то твердое и решать конкретные задачи. Хороший креатив должен быть и ярким, и эффективным вне зависимости от сценария, в котором он появился.

Меняет ли технология пользовательский опыт?

Председатель блока «Технологии» — Екатерина Костылева, бизнес-партнер по развитию продуктов и новых технологий Group4Media. Жюри оценит, какую роль технология сыграла в проекте: позволила ли она создать новый пользовательский опыт и добиться конкретных результатов.

Екатерина Костылева, бизнес-партнер по развитию продуктов и новых технологий Group4Media: Самое важное и в то же время простое — мысленно убрать технологию из кейса. Если идея и наполнение кейса вплоть до результата почти не изменились, технология, скорее всего, была декорацией. Полезность технологии проявляется, когда она меняет саму механику проекта: делает возможным новый опыт, снимает реальное ограничение или заметно улучшает результат. И этот эффект можно просто доказать. Если не получается легко заменить технологию любыми другими способами — это рабочее ноу-хау. Настоящий wow-эффект возникает не тогда, когда технология заметнее идеи, а тогда, когда без неё идея просто не могла бы состояться.

Может ли ИИ-аватар стать настоящим героем бренда?

Блок «ИИ-аватары» возглавил Алексей Парфун, совместно с которым было разработано это направление. Он также является вице-президентом АКАР и сопредседателем комитета по искусственному интеллекту.

Алексей Парфун, создатель блока «ИИ-аватары» и генеральный директор AI Influence: Чтобы жюри увидело в ИИ-аватаре полноценного героя бренда, он должен быть не технологическим трюком, а цельной личностью. Важно создать узнаваемый образ, характер, мотивацию, визуальный код, голос, манеру речи и устойчивые принципы поведения. Герой должен не декларировать ценности бренда, а проявлять их в поступках и историях, вызывая эмоции и доверие. Сильный аватар сохраняет характер в разных каналах, развивается вместе с аудиторией и честно обозначает свою цифровую природу.

Проекты нового сезона пройдут пять проверок на прочность: бизнес-результат, качество исполнения, переосмысление инструментов, обоснованность технологий и цельность цифрового героя. Лучшие работы определят специалисты, которые развивают эти направления на стороне агентств, брендов, площадок и технологических компаний.

Подробнее с членами жюри и направлениями нового сезона можно ознакомиться на сайте конкурса «МИКС Россия», подать работу можно до 25 сентября 2026 года через личный кабинет, также не забывайте следить за новостями в Telegram-канале «МИКС Россия».