«Синергия», MarketEmotion Group и bema! объявили о стратегическом партнерстве

Корпорация «Синергия», коммуникационная группа MarketEmotion Group и фестиваль событийного маркетинга и коммуникаций bema! объединят агентские компетенции и инфраструктуру для реализации проектов в России и за рубежом. В числе ближайших инициатив — запуск закрытого профессионального сообщества bema!club, расширение международного состава фестиваля и развитие модели единого окна для клиентов. Об этом Sostav сообщили представители bema! Best Experience Marketing Awards.

Стратегическое партнерство объявлено накануне активного делового сезона, который начнется в сентябре. Участники планируют совместно развивать агентский бизнес, новые направления bema!, а также запускать продукты в сфере маркетинговых коммуникаций.

Вадим Лобов, президент «Синергии»: Партнерство станет новым этапом развития событийного и коммуникационного направления «Синергии». Мы объединяем образовательную и международную инфраструктуру корпорации с агентским опытом MarketEmotion Group и экспертностью профессионального сообщества bema! Наша задача — создавать продукты, которые дают клиентам измеримый результат и помогают развиваться на длинном горизонте.

Для заказчиков партнеры формируют единый проектный контур. Команда будет заниматься разработкой стратегии, креативных решений и практической реализацией событийных, образовательных и международных программ. MarketEmotion Group привносит в объединение 16‑летний опыт и портфолио из более чем 1000 коммуникационных проектов. Корпорация «Синергия» предоставляет инфраструктуру для реализации проектов с длительным циклом, включая международные образовательные, событийные и финансовые ресурсы.

Илья Горбачёв, основатель MarketEmotion Group: Для MarketEmotion Group это стратегическое партнерство, дающее финансовые возможности реализовывать проекты любого масштаба и сложности как на территории России, так и по всему миру. Объединенный опыт наших команд и возможность использования инфраструктуры Корпорации «Синергия» позволяют создавать уникальные предложения по оптимальной стоимости для клиентов в условиях текущего рынка.

В 2026−2027 годах стороны сосредоточатся на развитии бренда Synergy Event Management в сегменте корпоративного событийного маркетинга. Бренд впервые примет участие в Национальном рейтинге ивент-услуг (NESR) за 2025 год.

Отдельным направлением станет международное развитие фестиваля bema! В новом сезоне организаторы планируют увеличить число стран‑участниц с 15 до 25 за счет международных компетенций и инфраструктуры «Синергии». Приоритетными направлениями названы Центральная Азия и страны БРИКС. При этом фестиваль bema! сохранит статус независимой индустриальной премии и профессиональной платформы.

Кром того, осенью 2026 года на базе Школы Бизнеса «Синергия» планируется запуск bema!club — закрытого сообщества руководителей маркетинга, PR, HR, внутренних коммуникаций, event‑направлений и закупок крупных брендов. Партнеры также намерены развивать sales hub направления bema!production. Клиентам будут доступны все продукты партнерского кластера по модели единого окна.