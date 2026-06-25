От первой покупки к многолетней лояльности: как фешен-ретейл удерживает клиента

Сооснователь и директор по развитию 4FORMS Александр Коновалов объясняет Sostav, почему в 2026 году клиентский опыт и персонализация важнее новых коллекций, и делится моделью повышения удержания аудитории в фешен-сегменте.

Фешен-индустрия меняется. По данным отчета McKinsey The State of Fashion 2026, стоимость привлечения клиента (CAC) в сегменте онлайн-одежды выросла на 35−40% за последние два года — рекламные каналы насытились, алгоритмы площадок изменились. Маркетплейсы предлагают тысячи визуально схожих товаров, тренды распространяются быстрее, чем бренды успевают отшивать коллекции.

Если еще несколько лет назад главным вопросом было «Как продать текущую коллекцию?», то сегодня собственники и маркетологи спрашивают себя: почему клиент должен вернуться именно к нам, если аналогичную вещь он найдет еще в десятке мест? Ответ определяет LTV и устойчивость бизнес-модели.

Клиент возвращается не за покупкой, а за ощущением себя

Долгое время борьба в мире моды строилась вокруг продукта: лучше ткань, идеальная посадка, шире размерная сетка. Сегодня качественный продукт — базовое гигиеническое требование. Клиент ожидает его по умолчанию. Конкуренция уходит в клиентский опыт.

Зарубежные ретейлеры — Nordstrom, Mytheresa, Net-a-Porter — давно измеряют успешность торговой точки не только средним чеком, но и индексом удовлетворенности клиентов (NPS) и коэффициентом повторных покупок. Лекала и материалы можно скопировать за один сезон, атмосферу и персональное отношение — гораздо сложнее. Покупатель может не вспомнить конкретное платье, купленное год назад, но он помнит, как чувствовал себя во время примерки: было ли комфортно, понимали ли его потребности, чувствовал ли уверенность в выбранном образе.

На примере 4FORMS мы видим это: формально клиент приходит за одеждой, но остается благодаря персональному сопровождению стилистов. Фешен переходит от экономики продукта к экономике впечатлений.

Новый люкс = узнавание

Несколько лет назад премиальный сервис ассоциировался с закрытыми клиентскими днями и привилегиями для избранных. Сегодня самая дорогая роскошь — искреннее, основанное на данных внимание. В индустрии развивается клиентелинг — практика построения долгосрочных отношений через персональные консультации.

В 2026 году клиентелинг невозможен без глубокой интеграции CRM и омниканальности. Стилисты и менеджеры должны иметь доступ к единому профилю клиента: помнить не только размер и любимые силуэты, но и историю возвратов, предпочтения в тканях, повод для покупки. Когда клиент заходит в магазин или пишет в мессенджер, он не должен заново рассказывать свою историю.

То, что еще вчера считалось премиальным сервисом, сегодня — новая норма. По данным авторов книги «Маркетинговые показатели», до 70% выручки фешен-брендов формируют постоянные покупатели. Работа с существующей базой через персонализацию становится главным драйвером маржинальности.

Парадокс: в эпоху нейросетей и автоматизации главным конкурентным преимуществом остаются эмпатия и человеческое внимание. Я убеждал себя, что дело в данных и CRM. Но, честно говоря, когда клиент возвращается, он чаще говорит не о том, как удобно ему подобрали размер, а о том, что его поняли.

Будущее LTV создает контент, а не реклама

Удержание клиента начинается задолго до транзакции. Раньше знакомство с брендом происходило на полке или в торговом зале. Сегодня оно начинается в смартфоне.

Покупатель смотрит видео, читает статьи, сохраняет подборки, следит за экспертами. Контент — первая точка касания в карте пути клиента. Если раньше бренды создавали рекламу для прямой продажи, то сегодня производят контент для формирования доверия.

Здесь важна роль личного бренда основателей и ключевых экспертов. Аудитория хочет понимать, кто стоит за продуктом, какие ценности он разделяет. Экспертный контент и авторские рубрики позволяют выстраивать доверие задолго до чека. Подписчики следят не просто за коллекциями, а за мировоззрением и профессионализмом команды. Качественный не продающий напрямую контент — один из самых недооцененных инструментов снижения CAC и роста LTV.

Четырехуровневая модель удержания

Чтобы перевести стратегию в процессы, команда 4FORMS использует модель, которую можно адаптировать под любой фешен-бренд, работающий с прямой аудиторией:

Сбор и структурирование данных. Объедините покупки, возвраты, обращения в мессенджеры и активность на сайте в единый профиль. Без единой картины невозможна персонализация. Контент-стратегия до покупки. Замените часть рекламных баннеров на образовательные материалы: гайды по стилю, разборы тканей, видео с примерками. Это снижает барьер недоверия и формирует лояльность до транзакции. Персонализация на точке контакта. Внедрите клиентелинг: стилисты должны видеть историю клиента до приветствия. Используйте CRM для автоматических напоминаний о сезонах, уходе за вещами или новых поступлениях в предпочитаемом размере. Измерение эффективности. Отслеживайте не только выручку, но и показатель повторной покупки (Repeat Purchase Rate), индекс NPS и коэффициент удержания по категориям. Если показатель повторных покупок ниже 30%, аудитория «холодная» и требует работы с контентом, а не скидками.

Заключение

Несмотря на цифровизацию, физические точки не умирают — они меняют функцию. Магазины все чаще становятся пространствами для комьюнити. Закрытые стилистические разборы, встречи с экспертами, мероприятия создают чувство сопричастности, которое невозможно скопировать в интернете.

Бренд, который умеет объединять людей вокруг общих ценностей офлайн, получает амбассадоров, которые сами приводят новую аудиторию.

В ближайшие годы конкурировать ассортиментом станет еще сложнее. Практически любой продукт можно повторить, любой тренд — скопировать, любую цену — снизить. Но невозможно быстро воспроизвести отношения между брендом и его аудиторией.

Самые сильные игроки будут выигрывать не за счет количества коллекций и не за счет глубины скидок. Их главным активом станет способность создавать чувство принадлежности. Но вот что странно: мы тратим миллионы на CRM, аналитику, персонализацию — а клиент возвращается не из-за данных. Он возвращается, потому что его поняли. Главный вопрос — не «как собрать больше данных», а «как не потерять человеческое в погоне за автоматизацией».