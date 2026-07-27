Как дизайн маркетплейсов научил нас покупать, возвращаться и снова покупать

В 2025 году объем онлайн-торговли в России достиг исторических 13 трлн рублей, а количество заказов превысило 8,3 млрд. Маркетплейсы стали абсолютными лидерами, забирая 81% всех заказов в стране. По данным Mediascope, их ежедневная аудитория достигает 63% от месячной, в то время как у классических интернет-магазинов этот показатель не дотягивает и до 15%. Дизайн этих платформ сократил путь к оплате до одного клика, заменил продавцов отзывами, а страх ошибки снял через перманентно доступные возвраты. О том, какие главные механизмы интерфейса научили нас покупать, возвращаться и покупать снова, Sostav рассказал Дмитрий Извольский, сооснователь и арт-директор Miura Studio.

Механизм № 1 — сокращенный путь от желания к покупке

Раньше даже самая простая покупка требовала от человека заметного физического усилия. Зайти в магазин, пройти вдоль полок, сравнить варианты, уточнить цену, найти нужный размер или цвет. Маркетплейсы сократили этот путь до нескольких действий в смартфоне.

Теперь этот же человек открывает приложение, вводит запрос и сразу видит цену, рейтинг, скидку, срок доставки и похожие товары. Фильтры помогают быстро сузить выбор по цене, бренду, популярности или дате получения. Быстрые действия вроде «Купить сейчас», «В корзину» и «Избранное» не дают импульсу потеряться: если человек готов купить — он оформляет заказ сразу, если сомневается — сохраняет товар и возвращается позже.

Помимо этого, маркетплейсы снизили страх оплаты и намеренно его подсветили. На Wildberries во многих случаях деньги списываются после получения заказа, а на Ozon одежду и обувь можно примерить в ПВЗ и оплатить только то, что подошло, и это активно подсвечивается в дизайне. Покупка в онлайн в контуре маркетплейсов перестает выглядеть рискованным решением.

И скорость доставки усиливает этот эффект. Если товар можно получить сегодня, завтра или в ближайшем пункте выдачи, его не нужно долго планировать. В итоге для пользователя маркетплейс не равно поход за покупкой, это скорее постоянно доступный алгоритм: захотел — нашел — сравнил — заказал.

Механизм № 2 — карточка товара = продавец x витрина x советы знакомых

Карточка товара на маркетплейсе эволюционировала от простой страницы с описанием и ценой до полноценного интерфейса с функцией продавца, витрины и сарафанного радио — показывает фото и видео, характеристики, варианты модели, цену, скидку, доставку, рейтинг, отзывы, вопросы покупателей — если хоть какой-то вопрос и появится, он отпадает за секунду.

Главная функция карточки — не просто рассказать о товаре, а закрыть основные вопросы без участия живого консультанта. Пользователь видит, как выглядит товар, какие у него параметры, чем отличаются варианты, когда его доставят, можно ли вернуть и какие альтернативы есть рядом.

Справка «Яндекс Маркета» показывает, что карточка товара устроена как самостоятельный консультант: в ней есть галереи, характеристики, бейджи доверия, выбор вариантов, блок «Вопросы и ответы», похожие товары и рекомендации.

То есть если представить маркетплейс как огромный рынок, карточки в нем выполняют роль автономного продавца: она показывает товар, объясняет его, сравнивает с альтернативами и убеждает через коллективный опыт других покупателей, который можно проанализировать как отдельный механизм.

Механизм № 3 — социальное доказательство стало главным источником доверия

Но если бы маркетплейсы остановились только на функциональности карточек, это были бы не маркетплейсы. Что делает человек, когда ему сложно оценить товар самому? Ответ: опирается на коллективный опыт.

Поэтому рейтинг, количество оценок, отзывы и пользовательские фото стали отдельной системой внутри другой системы — сколько людей уже купили товар, как они его оценили, какие плюсы и проблемы повторяются в отзывах. По данным НАФИ, отзывы и рейтинги — ключевой критерий выбора интернет-магазина после цены: на них ориентируются 25% россиян.

Но чем сильнее отзывы начали влиять на продажи, тем быстрее возникла инфляция доверия. Поэтому маркетплейсы стали защищать свою систему социального доказательства: отделять проверенные оценки от сомнительных, учитывать факт выкупа товара, бороться с накрутками, использовать алгоритмы для анализа отзывов внедрять ленту с видеороликами из отзывов, которая так сильно напоминает привычный формат горизонтальных роликов.

В итоге доверие на маркетплейсе держится не на количестве комментариев, а на ощущении, что за ними буквально стоит реальный покупатель.

Механизм № 4 — дизайн маленькой победы

Маркетплейсы научили пользователя воспринимать покупку не только как трату денег, но и как удачную сделку. Интерфейс постоянно показывает манящую выгоду: зачеркнутую старую стоимость, процент скидки, промокод, бонусы, ограниченное предложение или остаток товара. Визуально покупка оформляется как момент, в котором пользователь успел выиграть.

Пользователь, хочет он этого или нет, сравнивает товар не с реальной рыночной стоимостью, а с уже показанной ценой. Поэтому покупка начинает ощущаться не как трата, а как экономия.

Эту логику усиливает страх упущенной выгоды (FOMO). Таймеры, горящие предложения, пометки о малом остатке и эксклюзивные скидки показывают пользователю, что решение нельзя откладывать. Человек покупает не всегда потому, что товар нужен прямо сейчас, а потому что завтра он может стоить дороже или закончиться.

Со временем скидки превратились в отдельную игру, где пользователь следит за ценой и «добровольно-принудительно» каждый день заходит в экосистему маркетплейсов. То есть важной становится не только вещь, но и ощущение, что ее удалось купить правильно — дешевле, вовремя, с бонусами.

Такой механизм хорошо ложится на культуру маленьких покупок. В условиях усталости и тревожности недорогой товар со скидкой становится способом быстро порадовать себя без серьезных расходов. Поэтому маркетплейсы адаптировали дизайн под потребность пользователя вернуться за ощущением контроля, выгоды и маленькой победы.

Механизм № 5 — делаем ошибку видимой и управляемой

Маркетплейсы снизили страх онлайн-покупки не только за счет огромной физической сети, но и за счет того, как этот процесс показан в интерфейсе. Пользователь еще до заказа видит срок доставки, пункт выдачи, условия примерки, постоплату и возможность отказаться или вернуть товар.

Покупка не выглядит окончательным решением: можно заказать, проверить, оставить подходящее и вернуть лишнее. Сами платформы делают на этом акцент: например, Ozon в описании приложения обещает «быстрые возвраты без лишних хлопот», позиционируя это как основу безопасных покупок, а Wildberries подчеркивает, что деньги спишутся только после получения заказа.

Дизайн превращает возврат из проблемы в обычный шаг пользовательского пути. И это подтверждается статистикой: по данным НАФИ, лишь 11% онлайн-покупателей сталкиваются со сложностями при возврате товаров. Именно это снижает внутреннее сопротивление перед кнопкой «купить»: человек понимает, что, если товар не подойдет, решение легко изменить.

Механизм № 6 — пользователь вернется, обязательно вернется…

Для маркетплейса покупка не заканчивается оплатой. После заказа запускается новый цикл, когда пользователь проверяет статус доставки, получает товар, оставляет отзыв, ждет баллы, возвращается потратить бонусы, смотрит рекомендации и снова откладывает товары в избранное.

Один из главных инструментов — послепродажное вовлечение. Платформы стимулируют отзывы баллами, рублями или кешбэком, часто ограничивая это по времени. Например, на «Яндекс Маркете» и Wildberries у пользователя есть окно в пять дней после получения, чтобы оставить отзыв за вознаграждение. На Wildberries баллы начисляются лишь через две недели, а на Ozon ими можно оплатить до 25% стоимости следующих товаров.

Так у пользователя появляется сразу несколько поводов снова открыть приложение: забрать заказ, написать текст, проверить начисление и использовать бонусы в следующем заказе. Это подтверждает и статистика: 87% онлайн-покупателей пользуются программами лояльности, при этом для трети из них (32%) важна именно «скидка на следующую покупку».

Избранное и вишлисты удерживают незавершенный интерес. Даже если человек не готов купить сразу, он сохраняет товар и возвращается проверить цену, наличие, скидку или срок доставки. Тот же Ozon в описании своего приложения прямо призывает: «отложите понравившиеся в «Избранное», чтобы вернуться к покупкам позже», так маркетплейс сохраняет само намерение человека.

А рекомендации и похожие товары делают цикл почти бесконечным: одна карточка ведет к другой, покупка — к сопутствующим позициям, история просмотров — к персональным предложениям. Даже отказ от покупки становится данными для будущего возвращения.

Маркетплейсы снизили страх онлайн-покупки не только за счет огромной физической сети, но и за счет того, как этот процесс показан в интерфейсе. Пользователь еще до заказа видит срок доставки, пункт выдачи, условия примерки, постоплату и возможность отказаться или вернуть товар.

Покупка не выглядит окончательным решением: можно заказать, проверить, оставить подходящее и вернуть лишнее. Сами платформы делают на этом акцент: например, Ozon в описании приложения обещает «быстрые возвраты без лишних хлопот», позиционируя это как основу безопасных покупок, а Wildberries подчеркивает, что деньги спишутся только после получения заказа.

Дизайн превращает возврат из проблемы в обычный шаг пользовательского пути. И это подтверждается статистикой: по данным НАФИ, лишь 11% онлайн-покупателей сталкиваются со сложностями при возврате товаров. Именно это снижает внутреннее сопротивление перед кнопкой «купить»: человек понимает, что, если товар не подойдет, решение легко изменить.

Механизм № 7 — ГеЙмИфИкАцИя

Но если вдруг пользователь не собирался никуда заходить и уж тем более тратить деньги, у маркетплейсов есть еще один механизм — геймификация.

Она создает повод открыть приложение без конкретной потребности: крутануть колесо призов на «Яндекс Маркете», забрать баллы, выполнить задание, сыграть в мини-игру или получить условную «морковку» от Ozon.

Так, человек заходит за безобидным разгрузочным действием. Но уже внутри приложения он снова видит скидки и персональные предложения. Ритуал крутануть колесо превращается в новый сценарий, где маркетплейс не заставляет сразу тратить, но возвращает его в среду, где вероятность импульсивной покупки выше, чем вне.

В итоге

Маркетплейс проектирует не отдельную транзакцию, а цепочку повторных действий: посмотрел — отложил — купил — получил — оценил — получил бонус — вернулся поиграть — получил бонус — снова заказал. И этот дизайн работает безотказно.