Агентство «Мобио» рассказало Sostav, как вернуло к первому заказу пользователей приложения «Магнит» и в 3,8 раза увеличило число новых покупателей, не повысив стоимость привлечения: в «Яндексе» рост составил 4,11 раза, в VK — 2,96 раза.

Период: с июля по сентябрь 2026

Каналы: «Яндекс» (Поиск и РСЯ), VK

Инструментарий: собственная платформа gloyal, AppsFlyer

Цели и задачи

Увеличить число новых покупателей онлайн-сервисов.

Сохранить CAC (Customer Acquisition Cost — стоимость привлечения клиента) в пределах ключевых показателей эффективности (KPI).

Ключевые результаты

«Яндекс»: количество новых покупателей в сентябре выросло в 4,11 раза по сравнению с августом, при этом CAC сохранен на прежнем уровне.

VK: рост новых покупателей составил x2,96.

Вместе по обеим площадкам: рост новых покупателей в сентябре к августу — x3,77, CAC сохранен.

Клиент и особенности категории

«Магнит» — сеть онлайн‑торговли продуктами (e-grocery), которая специализируется на продаже и доставке продуктов питания и товаров повседневного спроса. В продуктовой категории установка приложения не всегда сразу приводит к заказу: пользователь изучает ассортимент и откладывает покупку. Поэтому важно не только привлекать установки, но и доводить эту аудиторию до первого заказа.

Как измеряли результат

Целевое действие — первая покупка уникального пользователя в системе «Магнита», с учетом всех онлайн-ресурсов клиента. Первая покупка после текущей установки приложения могла оказаться повторной для бизнеса, поэтому сама по себе не подтверждала привлечение нового покупателя.

Результат оценивали по CRM (Customer Relationship Management — система управления взаимоотношениями с клиентами), связывая ее с рекламными и мобильными данными. Это позволяло ориентировать оптимизацию на первую покупку в системе, а не ограничиваться событиями AppsFlyer. Главными показателями стали рост новых покупателей по CRM и удержание целевого CAC.

Стратегия продвижения

Роль ретаргетинга и выбор площадок

Мы сфокусировались на пользователях, которые уже установили приложение, но еще ни разу не покупали в системе «Магнита»: возвращали их к первому заказу и масштабировали работающие кампании.

Ретаргетинг был важным элементом решения задачи: в этой вертикали около 85−95% пользователей после установки не совершают первую покупку. Работа с ними позволяла развивать уже возникший интерес к продукту и возвращать пользователей к заказу.

«Яндекс» выбрали за большой охват в России и доступную стоимость показа, VK — за уникальный инвентарь в крупной соцсети. Обе площадки умеют работать не только с рекламными идентификаторами, но и с CRM-данными. Для этой задачи это принципиально: нужно находить новых для бизнеса покупателей и исключать тех, кто уже покупал в системе, в том числе после переустановки приложения.

Как исключали уже купивших

Наше внутреннее решение gloyal помогало связывать CRM-данные и мобильные аудитории для работы с рекламными площадками. На обеих площадках исключали покупателей за весь период: использовали CRM-идентификаторы, в том числе номер телефона, и рекламные ID пользователей.

Так, рекламные кампании сохраняли фокус на пользователях, у которых еще не было первой покупки в системе «Магнита». При расширении аудиторий дополнительно исключали более свежие установки из старших сегментов, чтобы управлять ими отдельно.

Стратегия масштабирования

Чтобы удерживать целевую стоимость, мы постепенно увеличивали бюджет, расширяли аудитории, тестировали гипотезы и оптимизировали кампании. К следующему этапу масштабирования переходили после оценки эффективности предыдущего.

Начали с наиболее горячей аудитории — пользователей, установивших приложение не более 14 дней назад и еще не сделавших первый заказ. После первичной оптимизации подключали более давние установки: окна до 30, 60 и 90 дней.

В VK расширение аудиторий началось 17−20 августа, а с недели 24 августа выделили этап масштабирования. В «Яндексе» сначала расширяли окна внутри групп, затем, 26 августа, запустили отдельные кампании РСЯ для установок 30−90 дней.

Структура кампаний и контроль эффективности

В «Яндексе» разделили кампании по давности установки, а также на Поиск и РСЯ. Это позволяло отдельно корректировать ставки, распределять бюджет и управлять интенсивностью контакта с каждой аудиторией. В VK дополнительно выделили статику, видео и UGC (User Generated Content — контент, созданный пользователями), чтобы видеть вклад форматов.

По мере масштабирования, перед переходом к следующему этапу, проверяли эффективность креативов, площадок РСЯ, географии и социально-демографических срезов в «Яндексе» и VK. Корректировали слабые связки и направляли бюджет в более эффективные — так рост расходов сопровождался контролем CAC.

Результаты оптимизации и масштабирования

«Яндекс» — от оптимизации к масштабированию

В первые недели рост обеспечивала оптимизация кампаний. К неделе 16−22 августа первые покупки выросли в 1,71 раза к первой полной неделе анализа. После запуска отдельных кампаний для более давних установок масштабирование ускорило рост: к 20−26 сентября недельный объем стал выше стартового в 8,96 раза. При этом CAC удалось сохранить.

Кампании для установок 30−90 дней обеспечили около трети результата «Яндекса» после их запуска. Это показало, что работа с более давними установками может давать существенный объем новых покупателей.

РСЯ лучше подходила для масштабного повторного контакта: она дала 85% первых покупок «Яндекса», а показ обходился примерно на четверть дешевле, чем в поиске. Поиск дополнял эту работу: при меньшем объеме у него был более низкий CAC.

VK — два этапа с масштабированием от 24 августа

В VK сначала подготовили и оптимизировали кампании, затем с недели 24 августа перешли к масштабированию. Среднесуточный объем первых покупок вырос в 3,92 раза при сохранении CAC. Поскольку этапы разной длительности, этот рост сравниваем по среднему числу покупок в день.

Вклад форматов VK

Основной объем на масштабировании обеспечила статика (90,2%) — у нее же был самый низкий CAC в фактическом размещении. Видео (5,2%) и UGC (4,7%) помогали тестировать другие способы коммуникации; разделение по форматам делало их вклад прозрачным.

Вклад аудиторий VK

На масштабировании кампании старших сегментов дали больше половины первых покупок VK. Группа с давностью 90 дней обеспечила около пятой части результата этапа и сохраняла эффективность по CAC. Значимый рост приносили не только недавно установившие приложение, но и пользователи с более давними установками.

Общий рост от июля к сентябрю

Июль отражает старт программы: в CRM первые покупки по этим кампаниям появляются с 19 июля. В августе мы накапливали статистику и оптимизировали размещение, а затем масштабировали эффективные аудитории и связки.

В результате число новых покупателей в сентябре выросло в 3,77 раза к августу: в «Яндексе» — в 4,11 раза, в VK — в 2,96 раза. При росте объема и бюджета CAC удалось сохранить.

Какие операционные системы работали лучше

В «Яндексе» Android и iOS дали сопоставимый объем; Android был немного эффективнее по стоимости нового покупателя. В VK основной результат обеспечила iOS — около трех четвертей первых покупок при более низком CAC. Поэтому распределение бюджета по операционным системам оценивали отдельно для каждой площадки.

Как креативы поддерживали рост

Промо первого заказа и общий продуктовый оффер тестировали в разных аудиториях и форматах. Решения принимали по первым покупкам из CRM: основной объем масштабировали через статику, а видео и UGC использовали для дальнейшей проверки коммуникаций.

Артемий Гурбатов, руководитель перформанс-группы, «Мобио»: Грамотная работа с аудиториями, контроль кампаний и своевременное масштабирование при подтвержденной эффективности помогают быстро увеличивать число новых покупателей, удерживая целевую стоимость. Ретаргетинг первой покупки стоит развивать за пределами самых свежих установок. Более давние сегменты сохраняют интерес к продукту, приносят существенную долю результата и могут стать важным источником дальнейшего роста.