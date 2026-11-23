Есть договоры, в которых сталкиваются две правды, и обе верны. Lamoda платит за результат — за выкупленный заказ. Программатик-источник (платформа, которая продает показы на автоматических аукционах) требует оплату за показ, причем сейчас. А статус выкупа приходит до 14 дней спустя. Между этими точками лежит зона, в которой никто не хочет держать риск. О том, как команда проекта справилась с решением этой задачи, Sostav рассказали в агентстве «Зорка».

Для Lamoda прозрачность закупки — постоянный приоритет: компания контролирует качество трафика и отказывается от каналов, которые ухудшают общую экономику проекта. Тот же принцип распространяется на программатик и кабинетные источники (площадки, где реклама закупается через собственный рекламный кабинет). Переход от единой модели оплаты к портфелю моделей под источник должен был пройти плавно, с минимальным влиянием на экономику, а с агентствами нужно было найти формат работы на этих условиях.

Один договор, две несовместимые механики

Программатик закупается по CPM (cost per mille), то есть за каждую тысячу показов. Алгоритму нужен сигнал прямо во время показа, иначе он не учится. Для него валюта — установка.

Для Lamoda установка не значит почти ничего. Ценность появляется позже, когда заказ создан и выкуплен. Между показом и выкупом — до двух недель тишины.

В этом разрыве живут все классические симптомы: установки без дальнейших действий, просадка конверсии в заказ, аномалии в атрибуции. И обе стороны при этом правы. Источник честно продаёт показы. Клиент честно считает экономику по бизнес-событию.

Вопрос не в том, кто ошибся. Пока стороны меряют успех разными линейками, спор о модели оплаты не закончится никогда.

Почему «просто поднять ставку» не спасает

Первый инстинкт — выбрать правильное событие и добавить к нему ставку. Пройти путь от обычного CPA (cost per action, оплата за целевое действие) к CPA за созданный заказ, а затем к CPA за выкуп с ограниченным VTA (view-through attribution: заказ засчитывается источнику, если пользователь видел рекламу, но не кликнул по ней).

Но дело быстро уперлось не в выбор события, а в то, что разные механики закупки пытались упаковать в один формат оплаты.

Вывод один. Сколько ни двигай событие ближе к деньгам, задержка выкупа все равно оставляет алгоритм без обратной связи в нужный момент. Оптимизация по одному CPI (cost per install, цена за установку приложения) в такой логике ломает экономику целиком, а не чинит ее.

Дорогая правда программатик-источников

Это не теория. На одном из источников так и произошло. За две недели CPA упал более чем втрое — со 100 до примерно 28 в относительных единицах. Алгоритм явно учился, и учился хорошо. И это не помогло. Выплата за выкупленный заказ оставалась ниже CPA даже после его снижения, то есть каждая ошибка обучения обходилась дорого. Статус выкупа приходил примерно через две недели, поэтому убыток всплывал с задержкой.

Получилось редкое сочетание: красивая динамика CPA в кабинете и устойчивый минус в экономике заказа, которые спокойно уживались рядом. Цифры про обучение нельзя путать с цифрами про прибыль.

Этот источник стал первым, на котором поменяли модель работы: его перевели на оплату за созданный заказ. Lamoda по-прежнему отслеживала на своей стороне, сколько заказов выкуплено, но агентству платила за созданные. Агентство стало быстрее видеть цифры и свою экономику, а источник мог ориентироваться на точные данные: созданные заказы приходят ему в кабинет через постбэки (автоматические уведомления о конверсиях).

Следующий источник в очереди на запуск требовал обязательного расхода 500 долларов в день в течение четырех недель, то есть около 14 000 долларов только на тест. Остановить кампанию во время обучения было нельзя, а статус выкупа приходил примерно через две недели. Агентство отказалось запускать его на оплате за созданный заказ: такие затраты на тест выглядели слишком крупной инвестицией при отложенном и не до конца предсказуемом результате.

Вопрос, который меняет всю постановку

Задачу пришлось переформулировать. Вопрос не «какую ставку добавить», а «как распределить риск, чтобы качественный источник успел обучиться».

Ответ собрался в формулу: данные плюс время плюс разделение риска. Данные — чтобы видеть, что происходит внутри обучения. В систему атрибуции передаются оформленные заказы и все предшествующие им события воронки, а статус выкупа приходит из системы учета заказов Lamoda (CRM) в отчётах, которые агентство получает на почту. Время — потому что выкуп отложен примерно на две недели и ускорить его нельзя. Разделение риска — чтобы ни одна сторона не тащила весь убыток обучения в одиночку.

Не одна модель, а портфель под источник

Отсюда ключевое решение. Экономическая модель должна повторять техническую механику источника. Поэтому вместо единого формата стороны договорились о портфеле моделей оплаты.

Логика прозрачна. Агентская комиссия — там, где нужно обучение и источник работает по CPM. CPA-модели — там, где уже есть прозрачность и измеримая эффективность. Так риск обучения ложится на того, кто им управляет, а не падает в слепую зону.

Такой подход можно назвать закупкой под источник. Под каждый источник — свой набор условий: VTA, данные, стоп-условия, тестовые лимиты бюджета, 3−6 недель на обучение и регулярная обратная связь. Не одна кнопка, а конструктор под тип площадки. Тестовые бюджеты зависят от модели оплаты. При оплате за выкупленный заказ жестких лимитов нет, но запуск начинают с минимальных бюджетов, потому что результат виден только через две недели. При агентской комиссии ориентируются на минимальный бюджет, который площадка запрашивает для обучения.

Что изменилось для бизнеса

После перехода на гибридную модель (портфель моделей оплаты под источник) «Зорка» втрое расширила пул тестируемых источников для Lamoda. По мере обучения источников CPA в среднем снижался на 30% по сравнению с показателем сразу после запуска, на отдельных источниках в результате обучения алгоритмов и оптимизации CPA снижался в несколько раз.

В закупке через «Зорку» по агентской комиссии заработало пять кабинетных источников, по моделям CPA — от пяти до семи. По каждому источнику теперь есть ответы на три вопроса.

Первый — роль источника: за что он вообще отвечает. Второй — сигнал для оптимизации: что ему нужно, чтобы учиться. Третий — логика масштабирования: когда и как наращивать объем, не ломая экономику.

Пока эти три вещи не определены, любой спор о ставке — спор вслепую. Когда определены, модель оплаты перестаёт быть предметом торга и становится следствием механики.

Три правила для любой закупки с отложенным событием

Чистый трафик может выглядеть дороже. Сравнивать нужно стоимость бизнес-события и влияние на всю систему, а не один CPI. Дешевый CPI при дорогом выкупе — ловушка.

Бюджет на обучение алгоритма — часть продукта. Срок обучения, объем, атрибуция, данные и стоп-условия согласуются до старта, а не выясняются по факту убытка.

Гибкость — это портфель моделей под источник. У каждого риска должен быть владелец, лимит и данные для решения. Нет владельца — риск становится ничьим, то есть вашим.

Обучение алгоритма — не тихий убыток, который обнаруживается в отчете через две недели. Это статья бюджета, у которой есть имя, лимит и ответственный. Как только она появляется в смете открыто, торговаться становится не о чем.

Александр Андронов, директор по развитию бизнеса, «Зорка»: В проекте с Lamoda у каждой стороны была своя правильная логика. Клиент считает экономику по выкупленному заказу, источнику нужен сигнал сразу, а статус выкупа приходит с задержкой. Спорить, чья метрика важнее, бесполезно. Мы договорились о другом: какой у проекта общий результат и как распределить риск на пути к нему. Умение договариваться для нас такой же рабочий навык, как умение настраивать кампании. Умение договариваться — это тоже часть перформанс-экспертизы. С Lamoda мы нашли общий язык метрик и двигаемся к общей цели.