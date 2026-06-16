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16.06.2026 в 18:00

Как бренды готовились к Чемпионату мира по футболу

От экзотических вкусов до новых функций для просмотра — как бизнес встраивает футбол в продукты, сервисы и коммуникации

Чемпионат мира по футболу традиционно становится для брендов поводом искать новые точки контакта с болельщиками. Редакция Sostav изучила, какие активации, продуктовые запуски и спецпроекты российские компании подготовили к старту мундиаля.

«Кинопоиск» обновил спортивный раздел

Несмотря на то, что сборная России не выступает на этом чемпионате мира, показывать мундиаль у нас все же будут. «Кинопоиск» — единственный онлайн-кинотеатр, который покажет все матчи ЧМ-2026. Эксклюзив у платформы есть на 35 игр, а записи и обзоры всех матчей турнира будут доступны подписчикам сервиса с опцией «Матч Максимум». «Матч ТВ» покажет в прямом эфире федерального канала, а также на каналах «Матч! Футбол 1″ и «Матч Премьер» 69 игр. А чтобы смотреть было интереснее, к старту мундиаля Кинопоиск» выкатил несколько новых фичей в разделе «Спорт».

Одно из обновлений коснулось режима «Инсайты». Теперь во время трансляции можно будет видеть расширенную статистику и данные по новому показателю «ожидаемых голов» — xG. До начала игры на странице матча будут появляться лидеры команд по статистическим показателям. За час до начала — составы и ориентировочные расстановки. По ходу игры — командные показатели, статистика лидеров, список авторов голов и не только.

Также на платформе появится live-счетчик, отображающий в реальном времени число подключившихся к трансляции пользователей в конкретную минуту и в конкретной стране. Кроме того, можно видеть, кто из друзей пользователя сейчас смотрит ту же трансляцию и за какую сборную болеет, чтобы прямо по ходу игры делиться эмоциями и обсуждать яркие моменты.

Для повышения вовлеченности Кинопоиск" добавил опции персонализации. Команда, которой пользователь ставит лайк, чаще мелькает на экране ТВ и мобильного телефона, а если матч идет прямо сейчас, то на главной странице онлайн-кинотеатра игру можно включить сразу из раздела «Продолжить просмотр».

Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск»

«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили наборы для любителей кофе и футбола

Спортивный портал «Чемпионат» и кофейная компания «Сварщица Екатерина» представили лимитированную коллекцию кофе в фильтр-пакетах. Дизайн упаковки, разработанный командой «Чемпионата», вдохновлен узнаваемыми футбольными мотивами. Линейка включает три вида наборов с разным профилем обработки зерна: натуральным, мытым и смешанным.

Каждый набор содержит 30 фильтр-пакетов, плакат с турнирной сеткой плей-офф со стикерами флагов сборных и четыре случайные коллекционные карточки, посвященные победителям прошлых мундиалей, легендарным футболистам и знаковым историческим моментам турнира. Это оммаж футбольным альбомам Panini, которые для нескольких поколений болельщиков были неотъемлемой частью чемпионатов мира.

Пресс-служба портала «Чемпионат» Пресс-служба портала «Чемпионат» Пресс-служба портала «Чемпионат» Пресс-служба портала «Чемпионат» Пресс-служба портала «Чемпионат» Пресс-служба портала «Чемпионат» Пресс-служба портала «Чемпионат» Пресс-служба портала «Чемпионат»

«Спортс''» и hh.ru опубликовали вакансии «диванных комментаторов»

Для многих болельщиков футбол превратился в полноценную аналитическую работу, требующую отслеживания инфоповодов, изучения статистики и много другого. Эта идея легла в основу спецпроекта спортивного портала «Спортс'»' и сервиса hh.ru .

От «диванных комментаторов» требуется вести дискуссии под публикациями о ЧМ-2026 на сайте «Спортс''» и в социальных сетях бренда, мониторить обсуждения, отбирать мемы и шутки пользователей, помогать в редактуре юмористического шоу по итогам мундиаля. Всего за одну неделю вакансия собрала более 1000 откликов.

Планируется, что после финала мундиаля выйдет шоу «Диванные комментаторы — итоговый специальный выпуск ЧМ-2026». В ролике к нанятым комментаторам присоединятся эксперты: Александр Мостовой, ведущий редактор футбольного раздела «Спортс''» Александр Дорский и автор блога на платформе Глеб Чернявский.

Пресс-служба издания «Спортс"» Пресс-служба издания «Спортс"» Пресс-служба издания «Спортс"» Пресс-служба издания «Спортс"»

«Яндекс Лавка» запустила тематическую серию закусок и напитков

Сервис «Яндекс Лавка» представил специальную серию товаров, приуроченную к чемпионату мира по футболу. В основу концепции лимитированного дропа легли гастрономические особенности стран-участниц турнира.

Ассортимент напитков собственной торговой марки пополнили позиции с локальным колоритом. В их числе — томатный лимонад, отсылающий к кулинарным традициям Боснии и Герцеговины, лимонад «Ароматные травы» с чабрецом и ромашкой, вдохновленный швейцарскими Альпами, а также безалкогольный пивной напиток «Бланш со вкусом банана» по мотивам ганского десерта и безалкогольный сидр «манго-ром», напоминающий о Кабо-Верде.

В категории закусок и снеков бренд также сфокусировался на экзотических сочетаниях. Например, среди новинок представлены картофельные чипсы со вкусом острого алжирского соуса харисса и попкорн с кленовым сиропом — отсылка к канадской кухне. Кондитерский сегмент «Яндекс Лавка» расширила за счет печенья со вкусом австрийского яблочного штруделя, жевательных конфет в шоколадной глазури «Ананас и Блю Кюрасао» и других позиций.

Скриншот приложения «Яндекс Лавка» Скриншот приложения «Яндекс Лавка» Скриншот приложения «Яндекс Лавка» Скриншот приложения «Яндекс Лавка» Скриншот приложения «Яндекс Лавка»

«Авиасейлс» поддержал болельщиков из Узбекистана

Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, которая квалифицировалась на Чемпионат мира. В своем медиа Yo’lovchi, созданном для путешественников из Узбекистана, сервис Aviаsalеs.uz подготовил гайд для болельщиков, которые планируют поездку на мундиаль.

Основной фокус в материале сделан на подробном разборе визовых правил, включая механику записи через систему FIFA Pass. Кроме того, эксперты сервиса выстроили для болельщиков оптимальные транзитные маршруты до Мехико, Хьюстона и Атланты — именно в этих городах национальная сборная проведет матчи группового этапа. Логистический разбор дополнен актуальной аналитикой цен на авиаперелеты, жилье и различные категории билетов.

Скриншот сайта медиа Yo’lovchi Скриншот сайта медиа Yo’lovchi

К чемпионату мира по футболу «Aviasales Узбекистан» запустил необычный культурный проект сразу в двух странах. Сначала на одной из улиц Мехико появился яркий мурал, посвящённый сборной Узбекистана. В центре композиции — образ узбекского футболиста с медалью в виде патыра, традиционного узбекского хлеба, который считается одним из символов национальной культуры и гостеприимства.

Главным слоганом работы стала фраза «Oʻzbekiston GOLGʻAAAA» — игра слов, объединяющая футбольный «гол» и узбекское «olgʻa» («вперед»). Автором мурала выступила мексиканская художница Джулс Мак. Ее работа должна напоминать о том, что поддержка национальной команды не знает границ и остается такой же сильной даже за тысячи километров от дома.

Пресс-служба сервиса «Aviasales Узбекистан» Пресс-служба сервиса «Aviasales Узбекистан»

Продолжение проект получил уже в Ташкенте. Вдохновившись муралом в Мехико, художник Шохрух Суюнов совместно с Aviasales.uz создал новую работу в махалле «Бирдамлик». Мурал появился на стенах местной чайханы — места, где жители традиционно собираются, чтобы вместе смотреть футбольные матчи и обсуждать игру.

В основе идеи лежит отсылка к знаменитому выпуску киножурнала «Ералаш», где мальчик из Узбекистана появляется с табличкой «Пахтакор — чемпион».

Пресс-служба сервиса «Aviasales Узбекистан» Пресс-служба сервиса «Aviasales Узбекистан»
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