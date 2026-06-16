Как бренды готовились к Чемпионату мира по футболу

Чемпионат мира по футболу традиционно становится для брендов поводом искать новые точки контакта с болельщиками. Редакция Sostav изучила, какие активации, продуктовые запуски и спецпроекты российские компании подготовили к старту мундиаля.

«Кинопоиск» обновил спортивный раздел

Несмотря на то, что сборная России не выступает на этом чемпионате мира, показывать мундиаль у нас все же будут. «Кинопоиск» — единственный онлайн-кинотеатр, который покажет все матчи ЧМ-2026. Эксклюзив у платформы есть на 35 игр, а записи и обзоры всех матчей турнира будут доступны подписчикам сервиса с опцией «Матч Максимум». «Матч ТВ» покажет в прямом эфире федерального канала, а также на каналах «Матч! Футбол 1″ и «Матч Премьер» 69 игр. А чтобы смотреть было интереснее, к старту мундиаля Кинопоиск» выкатил несколько новых фичей в разделе «Спорт».

Одно из обновлений коснулось режима «Инсайты». Теперь во время трансляции можно будет видеть расширенную статистику и данные по новому показателю «ожидаемых голов» — xG. До начала игры на странице матча будут появляться лидеры команд по статистическим показателям. За час до начала — составы и ориентировочные расстановки. По ходу игры — командные показатели, статистика лидеров, список авторов голов и не только.

Также на платформе появится live-счетчик, отображающий в реальном времени число подключившихся к трансляции пользователей в конкретную минуту и в конкретной стране. Кроме того, можно видеть, кто из друзей пользователя сейчас смотрит ту же трансляцию и за какую сборную болеет, чтобы прямо по ходу игры делиться эмоциями и обсуждать яркие моменты.

Для повышения вовлеченности Кинопоиск" добавил опции персонализации. Команда, которой пользователь ставит лайк, чаще мелькает на экране ТВ и мобильного телефона, а если матч идет прямо сейчас, то на главной странице онлайн-кинотеатра игру можно включить сразу из раздела «Продолжить просмотр».

«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» выпустили наборы для любителей кофе и футбола

Спортивный портал «Чемпионат» и кофейная компания «Сварщица Екатерина» представили лимитированную коллекцию кофе в фильтр-пакетах. Дизайн упаковки, разработанный командой «Чемпионата», вдохновлен узнаваемыми футбольными мотивами. Линейка включает три вида наборов с разным профилем обработки зерна: натуральным, мытым и смешанным.

Каждый набор содержит 30 фильтр-пакетов, плакат с турнирной сеткой плей-офф со стикерами флагов сборных и четыре случайные коллекционные карточки, посвященные победителям прошлых мундиалей, легендарным футболистам и знаковым историческим моментам турнира. Это оммаж футбольным альбомам Panini, которые для нескольких поколений болельщиков были неотъемлемой частью чемпионатов мира.

«Спортс''» и hh.ru опубликовали вакансии «диванных комментаторов»

Для многих болельщиков футбол превратился в полноценную аналитическую работу, требующую отслеживания инфоповодов, изучения статистики и много другого. Эта идея легла в основу спецпроекта спортивного портала «Спортс'»' и сервиса hh.ru .

От «диванных комментаторов» требуется вести дискуссии под публикациями о ЧМ-2026 на сайте «Спортс''» и в социальных сетях бренда, мониторить обсуждения, отбирать мемы и шутки пользователей, помогать в редактуре юмористического шоу по итогам мундиаля. Всего за одну неделю вакансия собрала более 1000 откликов.

Планируется, что после финала мундиаля выйдет шоу «Диванные комментаторы — итоговый специальный выпуск ЧМ-2026». В ролике к нанятым комментаторам присоединятся эксперты: Александр Мостовой, ведущий редактор футбольного раздела «Спортс''» Александр Дорский и автор блога на платформе Глеб Чернявский.

«Яндекс Лавка» запустила тематическую серию закусок и напитков

Сервис «Яндекс Лавка» представил специальную серию товаров, приуроченную к чемпионату мира по футболу. В основу концепции лимитированного дропа легли гастрономические особенности стран-участниц турнира.

Ассортимент напитков собственной торговой марки пополнили позиции с локальным колоритом. В их числе — томатный лимонад, отсылающий к кулинарным традициям Боснии и Герцеговины, лимонад «Ароматные травы» с чабрецом и ромашкой, вдохновленный швейцарскими Альпами, а также безалкогольный пивной напиток «Бланш со вкусом банана» по мотивам ганского десерта и безалкогольный сидр «манго-ром», напоминающий о Кабо-Верде.

В категории закусок и снеков бренд также сфокусировался на экзотических сочетаниях. Например, среди новинок представлены картофельные чипсы со вкусом острого алжирского соуса харисса и попкорн с кленовым сиропом — отсылка к канадской кухне. Кондитерский сегмент «Яндекс Лавка» расширила за счет печенья со вкусом австрийского яблочного штруделя, жевательных конфет в шоколадной глазури «Ананас и Блю Кюрасао» и других позиций.

«Авиасейлс» поддержал болельщиков из Узбекистана

Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, которая квалифицировалась на Чемпионат мира. В своем медиа Yo’lovchi, созданном для путешественников из Узбекистана, сервис Aviаsalеs.uz подготовил гайд для болельщиков, которые планируют поездку на мундиаль.

Основной фокус в материале сделан на подробном разборе визовых правил, включая механику записи через систему FIFA Pass. Кроме того, эксперты сервиса выстроили для болельщиков оптимальные транзитные маршруты до Мехико, Хьюстона и Атланты — именно в этих городах национальная сборная проведет матчи группового этапа. Логистический разбор дополнен актуальной аналитикой цен на авиаперелеты, жилье и различные категории билетов.

К чемпионату мира по футболу «Aviasales Узбекистан» запустил необычный культурный проект сразу в двух странах. Сначала на одной из улиц Мехико появился яркий мурал, посвящённый сборной Узбекистана. В центре композиции — образ узбекского футболиста с медалью в виде патыра, традиционного узбекского хлеба, который считается одним из символов национальной культуры и гостеприимства.

Главным слоганом работы стала фраза «Oʻzbekiston GOLGʻAAAA» — игра слов, объединяющая футбольный «гол» и узбекское «olgʻa» («вперед»). Автором мурала выступила мексиканская художница Джулс Мак. Ее работа должна напоминать о том, что поддержка национальной команды не знает границ и остается такой же сильной даже за тысячи километров от дома.

Продолжение проект получил уже в Ташкенте. Вдохновившись муралом в Мехико, художник Шохрух Суюнов совместно с Aviasales.uz создал новую работу в махалле «Бирдамлик». Мурал появился на стенах местной чайханы — места, где жители традиционно собираются, чтобы вместе смотреть футбольные матчи и обсуждать игру.

В основе идеи лежит отсылка к знаменитому выпуску киножурнала «Ералаш», где мальчик из Узбекистана появляется с табличкой «Пахтакор — чемпион».