Кайли Дженнер раскритиковали за рекламу умных очков Meta*

Реклама умных очков Meta (*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) с участием Кайли Дженнер вызвала новую волну критики. Пользователи обратили внимание на противоречие: ранее знаменитость публично рассказывала о проблемах из-за навязчивого внимания папарацци, а теперь продвигает устройство с функциями фото- и видеосъемки. Об этом сообщает The Guardian.

Критики считают, что такие устройства могут создавать риски для конфиденциальности, поскольку позволяют записывать происходящее в общественных местах. Особенно остро этот вопрос обсуждается в контексте случаев съемки людей без их согласия и последующей публикации таких материалов в интернете.

При этом Meta* сделала ставку на Дженнер как на лицо рекламной кампании, стремясь представить очки не только как технологичный гаджет, но и как модный аксессуар для широкой аудитории. Однако кампания вновь привлекла внимание к прошлым претензиям в адрес компании, связанным с использованием пользовательских данных.

В Meta* заявляют, что очки оснащены световым индикатором записи и другими функциями безопасности. Однако эксперты и пользователи сомневаются, насколько эффективно такие меры смогут предотвратить злоупотребления. Дополнительные опасения вызвали сообщения о возможном развитии технологий распознавания лиц для подобных устройств, что усилило дискуссию о границах допустимого использования носимой электроники.

Ранее сериал «Свинка Пеппа» оказался в центре нового скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта.