Johnson & Johnson согласилась выплатить $5,5 млрд по делу о детской присыпке

Johnson & Johnson достигла предварительного соглашения об урегулировании десятков тысяч судебных исков, связанных с ее талькосодержащей продукцией. Компания согласилась направить около $5,5 млрд на компенсации по претензиям, в которых утверждается, что детская присыпка и другие товары на основе талька могли быть связаны с развитием рака яичников.

Предлагаемое соглашение охватывает около 76 тыс. исков, рассматриваемых в судах США. Для вступления договоренности в силу потребуется одобрение не менее 95% заявителей, имеющих право на участие в программе компенсаций. В случае успешного завершения процедуры соглашение позволит компании закрыть большую часть оставшихся судебных споров по теме талька.

Johnson & Johnson по-прежнему отрицает наличие причинно-следственной связи между своей продукцией и заболеваниями, а также подчеркивает, что выплата компенсаций не является признанием ответственности. В компании заявили, что решили пойти на урегулирование, чтобы прекратить многолетние судебные разбирательства и сосредоточиться на развитии основного бизнеса в сфере здравоохранения.

Ожидается, что около $3 млрд компания выплатит в 2027 году, а оставшуюся сумму — в 2028 году. Итоговый размер выплат может измениться в зависимости от числа истцов, которые присоединятся к соглашению. Представители пострадавших назвали договоренность важным этапом после нескольких лет судебных процессов.

Спор вокруг тальковой продукции продолжается почти десятилетие. Компания даже пыталась решить проблему через процедуру банкротства дочерней структуры, однако американские суды отклонили эти попытки.