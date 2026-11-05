Владимир Путин передал российские активы табачной JTI во временное управление

Президент России Владимир Путин передал во временное управление компании «Промышленные активы» доли в четырех российских структурах табачной группы Japan Tobacco International (JTI). Соответствующий указ опубликован 5 ноября на официальном портале правовой информации.

В перечень вошли 99,9999% долей ООО «Дж.Т.И. Донской табак», принадлежавших ООО «Дж.Т.И. Россия», и 0,0001%, принадлежавших АО «Переславль-Табак». Также под временное управление перешли все доли ООО «Дж.Т.И. Елец»: 65,64% — от JT International Holding B.V., 18,85% — от ООО «Дж.Т.И. Россия» и 15,51% — от ООО «Петро».

Кроме того, АО «Промышленные активы» переданы 100% долей ООО «Крес Нева» и ООО «Петро», принадлежавших JTI Investments Sarl.

Указ вступил в силу со дня официального опубликования.

ООО «Петро» владеет табачными фабриками «Петро» в Санкт-Петербурге и «Крес Нева» в Ленинградской области. Компания JTI продолжает деятельность в России, несмотря на ранее рассматривавшуюся возможность продажи местного бизнеса.

В конце 2025 года структура, владеющая российскими предприятиями JTI, сменила юрисдикцию: после регистрации в Германии и Люксембурге она была перерегистрирована в Швейцарии, сообщал «Деловой Петербург».