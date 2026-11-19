Японская Japan Tobacco (JT) пересмотрела прогноз финансовых результатов на 2026 год после передачи ее российских дочерних компаний под временное управление. Теперь компания ожидает чистый убыток в размере 724 млрд иен (около $4,5 млрд) вместо ранее прогнозировавшейся прибыли в 662 млрд иен (около $4,1 млрд). Прогноз опубликован на сайте компании.

Основной причиной пересмотра стала потеря контроля над российскими активами. В связи с этим JT намерена признать убыток в размере 1,377 трлн иен (около $8,6 млрд). Семь российских дочерних предприятий исключены из консолидированной финансовой отчетности компании с 6 ноября 2026 года.

В JT пояснили, что после введения временного управления компания больше не может принимать решения относительно деятельности российских предприятий на прежних условиях. При этом местные производства и другие подразделения продолжают работу.

Под временное управление попали ООО «Дж. Т. И. Россия», «Петро», «Донской табак», «JTI Елец», «Крес нева», АО «Переславль-табак» и ООО «Дж. Т. И. Инновационные продукты». Последние два предприятия на момент объявления не вели активной деятельности: одно находилось в состоянии простоя, другое прекратило операционную деятельность.

В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указы о передаче российских активов JT под временное управление компании «Промышленные активы». Japan Tobacco работает в России с 1999 года.