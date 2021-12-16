Юлия Мохова и Артём Пронюшкин, JAMP: нужно делать чуть больше, чем от вас ждут

Коммуникационная группа JAMP Communication Group за три года существования выросла от стартапа до компании, реализующей федеральные и международные проекты. Как молодому агентству удалось так быстро взлететь и сохранить свои позиции, несмотря на пандемию, экономический кризис и уменьшение объемов коммуникационного рынка? Основатели JAMP Юлия Мохова и Артём Пронюшкин в интервью для Sostav поделились своими бизнес-секретами.

Становление JAMP пришлось на пандемию. Как молодое агентство пережило локдаун, общий кризис?

Артём: Мы ушли в диджитал. Это рыночная тенденция, и мы развивали онлайн-проекты. Признаюсь, мы не почувствовали больших потрясений. Да, во время пандемии, росли медленнее, чем хотели и планировали, но мы продолжали работать.

К тому же мы начинали не с нуля. И у меня, и у Юли за плечами большой опыт работы. Юлия 18 лет в сфере коммуникаций и PR, из которых почти 11 лет руководит коммуникационными агентствами. Я занимаюсь политическим PR, GR и бизнесом 19 лет. Объединив наши усилия, знания, опыт, мы и создали такое партнёрство. Нам удалось собрать молодую команду, мы чувствуем нерв перемен, быстро адаптируемся и готовы работать в постоянно меняющемся мире. Такой подход очень помогает.

Мы всегда стараемся делать чуть больше, чем от нас ждут. Многие говорят о таком отношении, но не все реализуют его на практике. Мы не просто оказываем услуги в роли внешних, сторонних экспертов, а становимся частью команды заказчика, вместе решаем поставленные задачи, добавляя новые смыслы в его продукты или услуги.

Сегодня среди наших кейсов преимущественно коммуникационные кампании для крупного бизнеса, организация и освещение российских и международных ивентов, благотворительных фондов, реализация диджитал-стратегий брендов. За три года получилось солидное портфолио реализованных проектов с такими клиентами, как «Савушкин Продукт», Segezha Group, Bazelevs, «Альфа-банк», «Русфонд» и другими известными брендами.

Юлия: У нас два офиса, в Москве и Нижнем Новгороде, плюс есть представительство в Бельгии. Именно в этот непростой период мы открыли обновлённый офис в Нижнем Новгороде, куда, на мой взгляд, хочется приходить, где хочется общаться и творить. Наша профессия предполагает свободу мысли и творчества, поэтому и офис у нас такой свободный, креативный. Рабочее пространство формата open space, переговорки и кабинеты — всё из стекла, открыто и прозрачно. Есть зона для отдыха, кухня и спортивный уголок. Однако просто красивого офиса нам было мало. Учитывая страсть большинства сотрудников к предметам искусства, мы украсили офис копиями работ Герхарда Рихтера, Марка Ротко, Бэнкси, которые соседствуют с элементами античной скульптуры. У нас даже есть бюст Гомера Симпсона, расписанный под Кандинского, а также реплика на инсталляцию знаменитой современной художницы Риммы Герловиной «Рай — Чистилище — Ад».

За три года география вашей работы расширилась — сегодня это почти вся Россия. Более того, в багаже JAMP не только отечественные, но и международные проекты. Какие это клиенты? Работа с ними ведётся полностью дистанционно?

Юлия: Международные проекты появились у нас практически сразу. Началось всё с Бельгии — это был коммуникационный проект по поддержке российской культуры, в частности, литературы для европейцев. Коммуникационная стратегия, визуальное и смысловое позиционирование, ивенты. Проект состоялся еще до локдауна, поэтому мы всё делали офлайн.

Из последних примеров работы с другим государством — крупный онлайн-проект с белорусским производителем молочных товаров. Тут речь шла о выходе нового продукта на рынок, и задачи перед нами стояли преимущественно маркетинговые.

Артём: Но у нас нет самоцели концентрироваться на зарубежном опыте. Нам просто хочется делать интересные проекты, в том числе с иностранным бизнесом, который выходит на российский рынок. В этом я вижу большой потенциал. Конечно, в основном, мы работаем с партнёрами удаленно. Но здесь нет никакой проблемы, потому что современный мир дает практически неограниченные возможности для коммуникаций на расстоянии.

Важная часть деятельности JAMP — сотрудничество с благотворительными фондами, НКО, социальным предпринимательством. Сложно ли в России продвигать это направление?

Артём: Проекты в социальной сферах — особая и по-прежнему непростая тема. Здесь обязательно нужно грамотное продвижение, коммуникации с массовой аудиторией, но для этого требуется системный подход.

Мы стараемся его дать, стремимся не просто помогать НКО развиваться, но и пропускаем эти проекты через себя. Например, если мы ведём проект по продвижению донорства, то проникнувшись этой благой идеей, сами становимся кандидатами в доноры.

Более того, если раньше JAMP в основном помогал другим воплощать их инициативы, то сейчас мы работаем над собственным социальным проектом. Пока преждевременно раскрывать подробности, но мы очень надеемся, что всё получится.

Юлия: У JAMP достаточно серьезный опыт организации социальных коммуникационных проектов: популяризация темы донорства костного мозга в России или серия обучающих роликов для сотрудников ИКЕА в России о том, как правильно работать с покупателями с ограниченными возможностями здоровья.

Мы принимали участие в организации международного инклюзивного форума для социальных предпринимателей, который был признан лучшим социальным проектом на Всероссийском инвестиционном форуме «Сочи-2019», работали с молодыми дизайнерами над визуализацией социальных тем для городских пространств.

Да, эти проекты всегда морально и организационно непростые, и тут никогда не идет речь о прибыли для агентства. Однако именно они важны для нас, потому что в них мы чувствуем свою максимальную пользу для людей. Мы воспринимаем их как отдельную важную миссию, всегда глубоко переживаем каждую человеческую историю. И даже выделяем направление social как одну из своих основных специализаций.

Осенью этого года впервые в России стартовал конкурс студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future», оператором конкурса выступил JAMP. Почему вы взялись за этот проект?

Юлия: Первое, что я говорю своим студентам, когда встречаюсь с ними: «Поздравляю, коллеги, вы выбрали для себя самую увлекательную и интересную профессию». Я действительно считаю, что работа коммуникатора — самая многогранная, адаптирующаяся под любые реалии и быстро развивающаяся. Я — безусловный фанат своего дела. Поэтому мне давно хотелось создать проект, который смог бы объединить молодых специалистов России в коммуникационной сфере, создать полезное и работающее коммьюнити и открыть двери больших российских компаний для талантливых студентов. Счастлива, что попечительский совет и исполнительная дирекция премии в области развития общественных связей «Серебряного Лучника» эту идею поддержали.

Пожалуй, никогда раньше в России у студентов не было возможности не просто поразмышлять над теоретическими задачами, а создать коммуникационную стратегию для реального бизнеса. А в случае победы ещё и принять участие в реализации кейса или даже трудоустроиться.

Как JAMP удалось сохранить команду в такое непростое время?

Артём: Когда нанимаешь человека на работу, руководствуешься как его компетенциями, так и его ценностями, жизненными ориентирами. Если нам по пути, мы всегда найдём форму взаимодействия. Помимо нашего основного коллектива, есть масса талантливых людей и небольших фирм, которые сотрудничают с нами. Мы нашли баланс между свободой и дисциплиной. Такой подход помог сформировать команду, в которую сейчас входит около 40 человек.

Юлия: Мы строим нашу компанию по принципам agile, адаптированным под российские реалии. Главные ценности — люди, готовность к изменениям, превосходство горизонтальных связей над вертикальными, командная работа. Нам очень импонирует, как Google, например, построил корпоративную культуру. Мы за то, чтобы каждый специалист внутри компании рос. Задача JAMP — не ограничивать сотрудников, а дать максимальные возможности для развития.

