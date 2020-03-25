IQOS запускает кинопроект «Настоящие истории». В основу фильмов могут лечь ваши рассказы

Специально для своих совершеннолетних пользователей из России бренд IQOS запускает новый проект «Настоящие истории», где каждый получает шанс принять участие в создании фильма в качестве автора истории, положенной в основу сценария.

Пять лет назад, когда компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) выпустила систему нагревания табака IQOS, никто не мог и представить, что бренду удастся объединить более 14 млн совершеннолетних пользователей более чем в 50 странах мира, любящих и ценящих жизнь во всех ее проявлениях.

Поделись своей историей с IQOS

С 10 марта по 15 апреля 2020 года пользователи* IQOS в России могут делиться своими историями, которые произошли с ними совершенно случайно и многое изменили в их жизни. Это большие и маленькие события, знакомства, влюбленности — моменты, которые есть в жизни каждого, которые вдохновляют и трогают до глубины души.

IQOS верит в силу настоящих историй. Ни на что не похожих и уникальных: они являются подтверждением того, что реальные события гораздо интереснее любого вымысла. Такие истории можно слушать бесконечно, сопереживать, смеяться и спрашивать: «Как такое вообще могло случиться? Да про это надо снимать кино!» И именно поэтому они всегда находят отклик в сердцах других, а фильмы, основанные на реальных историях, получают признание.

Жюри

В качестве главного эксперта бренд неслучайно пригласил писателя Александра Цыпкина — основателя проекта «Беспринцыпные чтения», автор нескольких бестселлеров, чьи книги издаются тиражами более 200 тыс. экземпляров.

Рассказы Александра Цыпкина тоже как будто взяты из реальной жизни, и мы переживаем за героев, как будто знаем их лично. Случайности бывают в жизни каждого человека. Они происходят редко, но при этом часто меняют нашу жизнь. В проекте «Настоящие истории» IQOS будет говорить о реальных историях людей — больших и маленьких событиях, значимость которых сложно переоценить, и о которых стоит снять кино.

Александр будет участвовать во всех этапах проекта, начиная с отбора историй в качестве члена жюри и заканчивая созданием сценария для съемок киноальманаха. Истории, прошедшие модерацию, будут опубликованы на сайте и станут доступны для голосования. Лучшие истории будут выбирать как профессиональное жюри, так и пользователи IQOS.

Вместе с Александром в жюри будут работать и еще несколько экспертов — профессионалов из совершенно разных сфер, для того чтобы получить более объективную систему оценки.

Состав жюри: писатель, сценарист и лидер проекта «Настоящие истории» Александр Цыпкин, публицист Алена Долецкая, писатель и журналист Александр Маленков, театральный режиссер Талгат Баталов, креативный директор Собака.ru в России Яна Милорадовская.

Настоящая история Александра Цыпкина

Александр Цыпкин, писатель, сценарист, основатель проекта «Беспринцыпные чтения»: Неслучайные случайности у меня? Да я так с женой познакомился. Это фантастическая история в стиле моих книг. Года три назад она стала одним из акционеров крупного издательского дома. И главным редактором одного из этих журналов становится её друг, и мой друг одновременно. И в первый же выпуск под своим руководством он берет мой рассказ — достаточно такой хулиганский, одиозный. Неожиданный для этого издания уж точно. Друзья приходят к ней и говорят: «Слушай, до чего ты журнал довела? Посмотри, какой текст ужасный!» Она читает и спрашивает: «Это же круто написано. Кто автор?» Так она узнаёт про меня. А через год после этого мы встретились случайно на мероприятии. Получается, у неё со мной любовь с первого текста, а у меня с ней — с первого взгляда.

Данный материал посвящен проекту, предназначенному только для совершеннолетних пользователей IQOS.

*Не исключает риски. 18+. Только для потребителей табака, проживающих в РФ.