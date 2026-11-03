«Гранат Био Тех» на шестом Российском диагностическом саммите

С 20 по 22 октября команда «Гранат Био Тех» традиционно приняла участие в одном из крупнейших профессиональных событий в области лабораторной медицины — шестом Российском диагностическом саммите, объединившем выставку «Диагнополис» и Российский конгресс лабораторной медицины.

Мероприятие прошло в МВЦ «Крокус Экспо» и стало площадкой для обмена опытом, знакомства с инновационными разработками и обсуждения актуальных вопросов развития лабораторной диагностики. Стенд «Гранат Био Тех» стал местом встречи специалистов, клиентов и партнеров компании. В течение трех дней мы знакомили гостей с продукцией Acti-Fine®, представляли новинки ассортимента, обсуждали потребности современных лабораторий и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание посетителей привлекли новинки продукции Acti-Fine® — иглы-бабочки для взятия венозной крови и вакуумные пробирки с фторидом натрия и оксалатом калия. Новые пробирки предназначены для взятия, стабилизации и транспортировки образцов венозной крови при проведении лабораторных исследований, требующих сохранения точной концентрации глюкозы. Пробирки подходят для определения уровня глюкозы и лактата, а также для лабораторной диагностики нарушений углеводного обмена.

Еще одним важным направлением развития продукции стало совершенствование технологии производства пробирок с борной кислотой. Компания продолжает развивать собственное производство, уделяя особое внимание качеству выпускаемых изделий и требованиям преаналитического этапа лабораторных исследований. «Гранат Био Тех» также расширяет производственные возможности: увеличение производственных мощностей и установка новой технологической линии позволяют компании наращивать объемы выпуска продукции и создают дополнительные возможности для дальнейшего расширения ассортимента. На стенде гости могли познакомиться с представленными изделиями, задать вопросы специалистам «Гранат Био Тех» и обсудить особенности применения продукции в лабораторной практике.

Особый интерес участников вызвал мастер-класс по технике взятия венозной крови, который проходил на стенде компании на протяжении всех трех дней саммита. Его провела Олеся Андреевна Филатова — медицинская сестра, преподаватель и эксперт в области сестринского дела. Мастер-класс привлек большое количество как опытных, так и начинающих специалистов. Участники смогли узнать о тонкостях правильного выполнения венепункции, задать вопросы и отработать практические навыки под руководством эксперта. В часы наибольшей активности площадка мастер-класса становилась одной из самых посещаемых зон стенда.

Важной частью участия компании стала научно-образовательная программа. В рамках саммита эксперты выступили с двумя докладами, посвященными актуальным вопросам качества лабораторной диагностики и совершенствования преаналитического этапа:

«Современная лаборатория: искусственный интеллект, автоматизация и качество преаналитического этапа».

«Оценка стабильности мочи в пробирках Acti-Fine®: оптимизация условий хранения для анализа креатинина и белка».

В центре внимания оказались вопросы совершенствования лабораторных процессов, повышения качества исследований, применения современных технологических решений и обеспечения стабильности биологических образцов. Темы докладов подчеркнули важность комплексного подхода к развитию лабораторной медицины — от правильной организации преаналитического этапа до внедрения автоматизации и искусственного интеллекта.

Участие в саммите позволило команде «Гранат Био Тех» не только представить новинки продукции и рассказать о развитии собственного производства, но и обменяться профессиональным опытом с представителями медицинского сообщества. Шестой Российский диагностический саммит стал для «Гранат Био Тех» важным событием и еще одной возможностью укрепить профессиональные связи. Благодарим всех, кто посетил наш стенд, познакомился с новинками Acti-Fine®, принял участие в мастер-классе и обсуждении актуальных вопросов лабораторной диагностики. До новых встреч на профессиональных мероприятиях!