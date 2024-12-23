Интервью с директором телеканала «ЧЕ!»

В новом сезоне телеканал «ЧЕ!» запустил вечерний слот — «Время разоблачения», расширил линейку экшн-реалити проектом про поиск интернет-мошенников «Найди по ID» и закрепил за собой звание «главного по реалити». Sostav поговорил с директором канала Еленой Карпенко и узнал, как «ЧЕ!» наращивает собственное производство, повышает зрительский интерес к реалити и адаптирует для телевидения интернет-контент.

Телесезон 2024 подходит к концу, расскажите, каким для «ЧЕ!» стал минувший год?

2024-й стал для канала, в первую очередь, плодотворным. Мы продолжили развивать основное направление с остросюжетными реалити и выпустили почти на 40% премьерного контента больше, чем в 2023 году.

Более того, для наших собственных проектов мы выделили в эфире вечерний слот — «Время разоблачения на «ЧЕ!». Теперь по будням с 21:00 выходят сразу две премьеры нашей флагманской линейки. И это сработало. В результате, в 2024 году доля премьерных сезонов выросла относительно прошлого года на 12% и показала результаты выше средней доли канала на 39%: «Решала» выше средней доли на 36%, «Заступницы» — на 24%, «Охотники» — на 14%, «Антимагия» — на 3%, а «Опасные связи» — на 76%.

Также за последний год «ЧЕ!» увеличил долю молодых зрителей (25−34) на 22%, и впервые за всю историю премьерный выпуск нового сезона экшн-реалити «Охотники» вошел в топ-10 по доле аудитории среди молодежи с показателем 3,8%.

Кроме этого, в 2024 мы выпустили два совершенно новых проекта. Год стартовал с премьеры детективного реалити «Притворщики», где Влад Чижов не только проводит детективное расследование, но и показывает, как научиться распознавать корысть, ложь и лицемерие среди близких людей. Проект понравился зрителям и прошел выше средней доли канала на 56%.

А осенью вышла премьера — «Найди по ID» — реалити про разоблачение интернет-мошенников. Доля премьерного выпуска составила 3,09% для зрителей в возрасте от 25 до 49 лет. И это абсолютный рекорд на канале в слоте 22:00—23:00 с 2020 года.

Проект чувствовал себя хорошо и во время всего показа с учетом высокой конкуренции со стороны других каналов. В итоге он прошел лучше всех наших премьер с долей выше средней доли канала почти в два раза — на 87%.

Как вы думаете, в чем секрет успеха реалити «Найди по ID»?

Прежде всего, «Найди по ID» — это захватывающее реалити-разоблачение, которое показывает, какие опасности подстерегают нас в интернете и как невинное онлайн-знакомство способно превратить реальную жизнь в настоящий кошмар.

Тема эта очень актуальна, мы попали в запрос аудитории, ведь каждый день в интернете мы сталкиваемся с фейками и недостоверной информацией. В нашем проекте мы не только подсвечиваем мошеннические схемы и помогаем зрителям распознавать их, защищать свои данные в сети, но и используем самые передовые приложения и мобильные сервисы, чтобы найти того, кто скрывается по ту сторону экрана.

В этом нам помогает новый харизматичный ведущий — Николай Лейбов. Николай — успешный предприниматель и бизнес-консультант, который тонко разбирается в поведении и мотивах людей, может с ходу распознать цифровые ловушки и кибертехнологии и, самое главное, создать доверительную атмосферу между собой и зрителями.

«Найди по ID» — еще один проект в жанре реалити-расследований. Можно ли говорить, что «ЧЕ!» становится главным каналом в этом жанре, и почему канал решил сделать ставку именно на расследования?

Оригинальные реалити-расследования — это наш уникальный стиль, наше лицо. В эфире «ЧЕ!» сейчас 7 реалити-франшиз собственного производства, и мы единственный канал на российском ТВ, который сконцентрирован на этом жанре.

Любовь аудитории к нашему формату объясняется тем, что мы не просто развлекаем зрителя, но и даем ему актуальную, полезную информацию. Первым проектом, который выявил интерес к данному жанру, стал «Решала». Он вышел в 2017 году и надолго определил вектор развития канала. Проект горячо был встречен аудиторией, и со временем запрос на исследование проблемы мошенничества в сферах, где люди чувствуют себя уязвимыми перед аферистами, начал расти. Так, сначала появился спин-офф «Решалы» — «Решала. Охота началась», где команда профессионалов во главе с Владом Чижовым внедряется в преступные группировки и раскрывает мошеннические схемы изнутри. А сегодня — это уже самостоятельный проект «Охотники», который насчитывает 8 сезонов и привлекает на канал молодую аудиторию.

И что особенно приятно отметить, каждый наш проект из линейки — успешен. Флагманские реалити с самого начала демонстрировали результаты выше средней доли канала и регулярно продлевались на новые сезоны.

Так, реалити «Заступницы» с журналистом Викторией Разнициной и адвокатом Ольгой Митрофановой выходит в эфир с 2022 года — уже 6 сезонов.

Детективное реалити «Притворщики» продлены на 2 сезон, а «Антимагия» — на третий, и наша новинка этой осени «Найди по ID», уверена, будет жить в эфире не один год. И, конечно, не могу не сказать про наш провокационный проект — «Опасные связи», которые отметили этой весной 5 лет в эфире.

Чем обусловлен интерес к жанру реалити на протяжении стольких лет?

Первое — это психологический момент. Людям подсознательно интересно «подсматривать» за чужой жизнью. В реалити зрители видят знакомые бытовые ситуации и узнают в героях самих себя. Это делает просмотр более личным и эмоциональным. Сильные переживания и вовлечение в процесс создают глубокую связь с контентом.

Второе — актуальная повестка. В каждом своем реалити мы исследуем проблемы сегодняшнего дня, даем ответы на вопросы, волнующие каждого человека в повседневной жизни.

И, наконец, третье, — впечатления. Телевидение — это прежде всего зрелище, которое во многом создается за счет сложной технической части. Современный зритель ожидает не только интересного сюжета, но и высокого уровня исполнения. Четкая картинка, саунд-дизайн, грамотный монтаж и продуманная графика — всё это неотъемлемые элементы успешного контента, над которыми мы постоянно работаем. И не случайно, проектом-первопроходцем, где мы планируем использовать новые графические приемы, спецэффекты, снимать изображение с более широким динамическим диапазоном и внедрять искусственный интеллект, станет флагманский проект — «Решала», перезапуск которого состоится уже будущей весной.

Работа над технической частью, вероятно, не единственная составляющая в производстве реалити? Без каких обязательных компонентов проект может не состояться?

Жанр реалити на первый взгляд может показаться простым: берешь реальную историю, камеру и идешь снимать. Но если законы драматургии везде одинаковы, то режиссура в своем классическом понимании к реалити не применима. Тут герои выпусков действуют не по сценарию, они проявляют свои реальные эмоции и выражают их по-разному — одни замыкаются, другие — истерят, третьи — проявляют агрессию. Поэтому главная задача съемочной команды — сложить обстоятельства таким образом, чтобы герои проявили себя в кадре максимально ярко и органично своей натуре.

Этот процесс требует тщательной подготовки и планирования. Команда продюсеров, редакторов и ведущего должна быть готова к любым неожиданностям со стороны мошенников и быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Кроме того, главная цель реалити — вывести мошенников на чистую воду, заставить их говорить и проявить истинные мотивы. При этом важно, чтобы герой-заявитель чувствовал себя комфортно во время расследования. Здесь ключевая роль отводится ведущему, так как именно он напрямую взаимодействует со всеми участниками. Поэтому отбор ведущих требует особого внимания: они должны обладать глубокими знаниями в соответствующей области, навыками коммуникации и умением доступно объяснять информацию зрителям.

Так, в этом сезоне к реалити «Опасные связи» присоединился сексолог и эксперт в области психологии отношений Дмитрий Гухман. Дмитрий отлично вписался в команду и добавил в проект больше психологизма. Он, как профессиональный психолог, помогает подготовить героя к тому, чтобы узнать правду и выйти из ситуации с минимальным ущербом для себя.

Не менее важное направление в эфире «ЧЕ!» — развлекательные шоу. Какие изменения произошли в этом блоке?

В прошлом году мы провели масштабное исследование телеаудитории и поняли, что наши зрители хотят видеть больше развлекательно-познавательного контента, и в частности шоу о путешествиях. Мы уловили этот тренд и в сентябре представили новый, необычный для телевидения проект — «ТРЕВЕЛ-БЛОГ «ЧЕ!».

«ТРЕВЕЛ-БЛОГ» основан на реальных интернет-хитах и открывает на канале оригинальный брендированный слот с блогерским контентом. Мы творчески переосмыслили и адаптировали топовые YouTube-видео под собственную аудиторию. Ранее эти выпуски были доступны только в интернете в другом формате. Плюс мы считаем, что для блогеров — это эксклюзивная площадка и возможность выйти в эфир на широкую аудиторию.

А что с начинающими блогерами? Смогут ли они попасть к вам в проект?

Одна из ключевых идей «ТРЕВЕЛ-БЛОГА» — создать площадку, куда любой блогер может прийти со своим контентом. Это особенно актуально в условиях замедления YouTube и активного поиска блогерами площадок для расширения аудитории. У «ЧЕ!» в этом плане есть преимущество — мы давно и успешно работаем с интернет-контентом. Мы первые привели на телевидение блогера на пике своей популярности Макса +100500 и задали тренд на гибридное ТВ. Сегодня «ЧЕ!» продолжает открывать телезрителям новые лица — Алексея Столярова, Макса Захарова, Павла Гительмана.

Также мы не собираемся ограничивать себя темой путешествий и планируем развивать слот в нескольких направлениях. В перспективе — выпуск другого проекта на автомобильную тематику — «АВТОБЛОГ «ЧЕ!». В нем мы соберем топовых автоблогеров и детально исследуем автомобильный колорит со всего мира. Зрители увидят тест-драйвы эксклюзивных и серийных автомобилей, безумные эксперименты и испытания, которые проведут Эрик Давидыч, Слава «Жизнь ВИА», Владислав Дизель и уже знакомая нашему зрителю по проекту «Утилизатор» Настя Туман.

Как обстоят дела с юмористическими хитами канала?

В августе стартовали новые выпуски «+100500» в том самом привычном стиле, который так любят зрители. Следующая премьера состоится уже в феврале.

Также в новом году мы планируем показать женскую версию «+100500». Прекрасная половина канала уже давно требует такого формата. Ведущей шоу станет певица, актриса и популярный блогер Лулу.

Вы активно привлекаете к сотрудничеству блогеров и интегрируете интернет-контент в ТВ-эфир. Ведете ли вы работу в обратном направлении?

Да, мы активно развиваем digital-направление. Помимо публикации эфирного контента, мы делаем акцент на интерактивности, предлагаем зрителям участвовать в конкурсах и играх. Например, специально к премьере «ТРЕВЕЛ-БЛОГ «ЧЕ!» мы организовали акцию ART-GPS «ЧЕ!», где зрители могли нарисовать маршрут в виде логотипа нашего канала с помощью GPS-трекера и выиграть путешествие в страну мечты. Для участия нужно было пройти, пробежать или проехать самый длинный маршрут в форме лого «ЧЕ!». То есть мы не просто предлагаем зрителю поставить лайк и говорим, что случайным образом выберем победителя, мы побуждаем проявить фантазию, нарисовать на карте логотип, потом выйти на улицу и пройти или проехать этот маршрут.

Недавно мы подвели итоги конкурса. Победитель проехал на автомобиле маршрут в форме логотипа канала «ЧЕ!» длиной 325 км и опередил ближайшего преследователя на 45 км. Третье место заняла девушка, которая в отличие от мужчин проехала 127 км на велосипеде. Участники конкурса уже получили классный мерч от канала, а победителю мы подарили сертификат на бесплатный перелет в страну мечты. Нам известно, что он планирует путешествие в Таиланд, и кто знает, может, он вернется с новым контентом для нашего «ТРЕВЕЛ-БЛОГА». Пока же мы приглашаем принять участие в новогоднем конкурсе арт-объектов «СДЕЛАЙ ЯРЧЕ!». Задача простая — ярче всех изобразить логотип телеканала «ЧЕ!». Это может быть все, что угодно, — от гирлянды на окне дома до автомобилей, припаркованных в форме логотипа. Победителей выберут наши ведущие.

Кроме этого, мы внедряем чат-боты, интерактивные игры и тесты, которые помогают зрителям проверять свои знания о безопасности и учат их распознавать мошеннические схемы. Эти активности помогают укрепить полученные от просмотра реалити знания и делают взаимодействие с нашими проектами более интересным. Лучше допустить ошибки в увлекательной игре и вовремя среагировать на обман в реальной жизни.

Все это позволяет привлекать в наши сообщества новых людей и поддерживать их интерес. В 2024 году на наши социальные сети подписано 7,1 млн человек. Уникальный, аутентичный контент и качественная аудитория делает канал привлекательным для рекламодателей и крутых спонсорских интеграций.

В чем вы видите преимущество рекламных интеграций перед стандартной рекламой на ТВ?

Рекламные интеграции позволяют нам эффективно монетизировать контент и предоставлять партнерам возможность органично встроить свой продукт в сюжеты наших передач. Они являются одними из наиболее прибыльных форматов рекламы, поскольку гармонично вписываются в контекст программы.

Уже не первый год мы интегрируем бренд кафе «Помпончик» в автошоу «Утилизатор». С мая по август показали 10 выпусков с креативными роликами, в которых ведущий шоу Юрий Сидоренко рассказывал, как сделать любое путешествие вкусным, комфортным и безопасным вместе с сетью кафе. Охват на ТВ составил 2,3 млн. Кроме этого, было опубликовано 144 статьи с охватом 66,3 млн, а выпуски на YouTube набрали 640 тыс. просмотров. Как итог — более 1,3 тыс. посетителей кафе назвали на кассе кодовое слово «Утилизатор».

Также в этом году к нам пришел новый спонсор — производитель техники для дома TAKARA. Кухонную технику производителя мы интегрировали в наш новый проект «Еда решает» с Владом Чижовым. В формате 1,5 минут зритель получает краткую инструкцию для приготовления изысканных блюд.

Сотрудничество с TAKARA важно для нас, потому что бренд пришел в новый проект, тогда как обычно компании выбирают уже зарекомендовавшие себя шоу. Интеграция с новым проектом означает, что рекламодатель видит в нашем канале большой потенциал для привлечения аудитории к бренду.

Вы запускаете новые проекты, приглашаете экспертных ведущих и делаете интеграции с популярными брендами. Какие еще сюрпризы ждут зрителей?

Безусловно у нас много планов, и сейчас мы обратили внимание на сферу услуг, и в частности — на отзывы. Отзывы в интернете — навигатор для современного человека. Мы все их читаем перед обращением за новой услугой. Но зачастую отзывы бывают обманчивы, ведь нередко их пишут сами компании. Поэтому мы хотим проверить, насколько отзывы соответствуют реальному качеству сервиса, и уже приступили к съемкам нового потребительского реалити — «Проверим все».

Ведущими стали журналистка и обладательница премии ТЭФИ-регион Екатерина Кашутчик и популярный блогер Денис Волевой.

Чем этот проект будет отличаться от других проектов данной сферы?

«Проверим всё» не стремится найти виновных среди рядовых исполнителей, а выявляет системные проблемы и управленческие недочеты, которые становятся причиной постоянных нарушений.

Какие еще новые проекты появятся в эфире?

Для начала хотелось бы отметить, что мы перезапустили уже сложившийся проект — «Антимагия». Третий сезон выйдет с новым ведущим — победителем популярного шоу об экстрасенсах Алексеем Похабовым.

Неожиданный выбор!

Действительно, выбор для нас нетривиальный. Но с другой стороны, кто лучше развенчает мифы о магии, чем тот, кто сам приложил руку к их созданию? Шучу, конечно! Алексей искренне верил в эзотерику и свои магические способности, но со временем углубился в науку и нашел естественные объяснения своим навыкам. Теперь он не только не пропагандирует магию, но и, напротив, — стремится направить других людей из эзотерики к научному мышлению. Поклонники мистики уже в шоке, обсуждают Алексея в интернете и обещают наслать на него порчу.

А что стало с экс-ведущим «Антимагии» Павлом Симановичем?

Павел Симанович остается с нами. Канал как раз готовит новое реалити с его участием — «Исчезнувшие». В нем мы впервые на телевидении будем исследовать проблему «гостинга», — внезапного разрыва отношений и исчезновения людей. Используя навыки менталиста и гипноза, Павел без всякой мистики, попробует отыскать пропавших и узнать причины исчезновения.

Какие стратегические задачи представляются наиболее значимыми для телеканала в обозримой перспективе?

В свете наших стратегических планов мы выделили четыре приоритетных вектора развития на ближайшее время: увеличение доли аудитории, рост спонсорских интеграций, оптимизацию финансовых показателей канала и расширение присутствия в цифровом интерактивном пространстве.