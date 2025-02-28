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28.02.2025 в 13:50

Интерес россиян к работе в ушедших из РФ компаниях остается низким

Чаще всего опрошенные проверяли наличие вакансий в Adidas, Cisco и Uniqlo

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С 15 по 25 февраля 2025 года число поисковых запросов россиян на вакансии в компаниях, ушедших из РФ, выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob.

Интерес россиян к работе в ушедших из РФ компаниях связан с новостями о возможном возвращении на отечественный рынок зарубежных брендов. Первые сообщения об этом появились 15 февраля, тогда же начало расти число поисковых запросов о вакансиях в таких компаниях.

Пик запросов пришелся на 21 и 22 февраля после того, как российский лидер Владимир Путин поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний в РФ.

60% от всех запросов о работе в покинувших отечественный рынок компаниях пришлось на Adidas, Cisco, Uniqlo, Pepsi и Starbucks. Меньше всего респонденты искали вакансии в McDonalds, Coca-Cola, LG, Massimo Dutti, Johnson & Johnson, Ford, Mazda и H&M.

Относительно общего числа поисковых запросов интерес россиян к вакансиям в зарубежных компаниях, ушедших из страны, небольшой.

Ранее о намерении вернуться в РФ заявлял французский автопроизводитель Renault. Готовят возвращение сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды, принадлежащие испанской Inditex.

вакансии исследование
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