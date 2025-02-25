Власти разработают условия для возвращения иностранных компаний в Россию

Президент поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний в Россию. При этом нужно сохранить преимущества для собственных производителей, в то же время не нарушать правил Всемирной торговой организации. Вопрос о возвращении будет решать правкомиссия по иностранным инвестициям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина.

Условия возвращения иностранных компаний на российский рынок сейчас прорабатываются, отметил чиновник, указав, что действующие указы президента № 618 (об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами) и № 81 (о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности) касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что все решения о допуске зарубежных компаний из недружественных стран на российский рынок «будут приниматься индивидуально». Условия, скорее всего, будут связаны с прохождением специальной процедуры согласования.

Эксперты отмечают, что конкретные финансовые и организационные тонкости, по его мнению, будут зависеть от специфики рынка и «поведения» ушедшего иностранного бренда. Избежать возможных барьеров для выхода на российский рынок не удастся даже при наличии в договоре возможности быстро вернуть российские активы.

Напомним о намерении вернуться в РФ ранее заявлял французский автопроизводитель Renault. Об этом генеральный директор компании Лука де Мео сообщил Financial Times. Готовят возвращение сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды, принадлежащие испанской Inditex.