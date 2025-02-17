Zara и Bershka готовятся вернуться в Россию

Сети магазинов одежды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды, принадлежащие испанской Inditex, готовятся вернуться в Россию. Об этом пишет Mash со ссылкой на несколько источников.

В Inditex изучают ситуацию на российском рынке и архивные документы, чтобы заранее представлять расклад сил на случай изменения политической обстановки и «оперативно ворваться в Россию».

Бренды планируют занять те же помещения, в которых ранее находились ее магазины. Вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин подтвердил изданию, что если магазины вернутся, то займут старые места.

Позднее член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко отметил, что брендам будет не так просто вернуться на российские рынки, поскольку отечественные производители уже хорошо себя зарекомендовали и готовы составить конкуренцию. «Поэтому, уйдя с рынка, громко хлопнув дверью, чтобы вернуться на него придется серьезно демпинговать», — заключил Антропенко.

Ранее сообщалось, что McDonald's также собирается вернуться. Компания уже зарегистрировала в стране более 50 товарных знаков, связанных с продуктами питания, напитками, услугами доставки.