Алина Зиннатуллина, Insight People: для чего блогерам единая творческая платформа

Как родилась идея объединить блогеров всей России на одной платформе, зачем это было нужно, а также, что ожидает блогосферу в ближайшем будущем, рассказала генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Как появилась идея создания Insight People?

Идея объединить блогеров по всей России давно витала в воздухе, так как бум блогинга — это существующий макротренд.

Локдаун придал мотивацию многим людям, подтолкнул к новаторству, к выходу в онлайн. Мы наблюдали взрыв активности региональных контент-мейкеров, их решимость и нацеленность раскрыть свои таланты и быть услышанными.

Именно поэтому мы смело шагнули в проект, приступили к воплощению в жизнь невероятной задачи — созданию единой платформы для творчества блогеров по всей России.

На мой взгляд, в регионах живут очень яркие и креативные личности, способные обогатить существующее медиапространство новыми идеями. Что интересно, в последнее время региональный контент пользуется бОльшим доверием аудитории, чем творчество блогеров-миллионников.

Аудитория верит «живым» контент-мейкерам и активно поддерживает их творчество. Вообще главным трендом в инфлюенс-маркетинге в 2022-м году станет продвижение через микроблогеров (от 10 до 100 тыс. подписчиков). Проект Insight People является трендсеттером в этой области, он появился на свет, опередив тренды на год вперёд.

В ближайшее время мы ожидаем взрывной рост конкуренции в блогосфере, увеличение ёмкости рынка и стремительное «взросление» этого сегмента рынка. И это неизбежно. Избыточное предложение для рекламодателей от индивидуальных авторов и кратное увеличение лидеров мнений в ближайшие два года приведут к тому, что блогеры будут объединяться в сообщества, активно коллаборировать с друг с другом и повышать качество своего контента.

Кто является автором проекта Insight People?

Идея создать компанию окончательно оформилась в период коронавируса. Вызванный пандемией режим самоизоляции побудил рекламодателей всё больше обращаться к интернет-площадкам. Современный бизнес может очень чётко оценить эффект от привлечения блогеров к продвижению своих товаров и услуг.

В связи с тем, что взлёт Инстаграма и TikTok сделали создание контента понятным и доступным для каждого, очень многие активные личности стали пробовать себя в онлайне, при этом их аудитории возрастала кратно. 2020-й стал настоящим годом открытий — набрали популярность новые лица, прежде всего, в регионах. Да, это были микроинфлюенсеры, но они были востребованы и пользовались доверием аудитории. Пусть иногда качество контента «хромало», что объяснялось нехваткой ресурсов, однако и у них было действительно «цепляющее», интересное творчество, а самое важное — искренность.

Проанализировав популярные платформы, мы увидели, что блогерам, особенно региональным, жизненно необходима площадка для качественной реализации самых смелых задумок. В результате паззл сложился: есть контент, есть канал. Аудитория любит конкретного блогера. Здорово! Но мы столкнулись и с проблемами. Они возникали от отсутствия профессионального оборудования и от различных «комплексов» у самих блогеров, зачастую неумения правильно подать себя на камеру. Рассуждая в данном направлении, мы поняли — блогерам попросту необходим проект, который сможет раскрыть творческий потенциал на все сто процентов и обеспечить индивидуальный подход к развитию каждой креативной личности.

Какова миссия Insight People?

Объединить амбициозных блогеров по всей России, предложить им ресурсы для развития и создания качественного контента, а главное — дать возможность личностного роста. Также я считаю важной задачей изменение восприятия профессии блогера. Необходимо показать, насколько крутые и авторитетные личности заняты в этом процессе: актёры, политики, музыканты и многие другие. Это позволит консолидировать и развивать креативный класс в регионах, задавать тренды, формировать ценности.

Что удалось достичь за 2021-й год?

На данный момент Insight People открыл двери в 41-м регионе нашей страны, проект представлен во всех федеральных округах.

В команду Insight People входит более 500 блогеров, их совокупный охват достигает 80 млн подписчиков. На сегодняшний день мы являемся самой крупной блогерской платформой в стране и имеем самый большой блогерский ресурс в России: это музыканты, футболисты, селебрити, бойцы, актёры, танцоры, более 15 категорий блогеров. За 2021-й год было реализовано более 5 000 рекламных интеграций, и о нас действительно говорят все блогеры и интернет-сообщества, как об амбициозном и стремительно развивающемся проекте. Ведь Insight People — это высокотехнологичный продюсерский центр, со звуко- и видеозаписывающими студиями.

Мы сняли 48 шоу, в каждом из которых несколько десятков серий. Мы привели рекордное количество зрителей на Rutube, сформировали ядро аудитории, а наши продукты вошли в десятку самых просматриваемых шоу этой платформы. Просмотры некоторых из них достигают 3-х млн.

Инфлюенс-маркетинг в России — явление известное. Как вы себя на этом рынке позиционируете?

Прежде всего, мы работаем с регионами — создаём региональную сеть по всей стране. Не просто номинальную, но действительно функционирующую: с региональными студиями, их руководителями, опытными наставниками. У нас уникальная бизнес-модель. Мы инвестируем в блогеров и человеческий капитал.

Традиционно в России бренды и агентства приходят к блогеру, когда он становится популярным, набирает большую аудиторию. Insight People выбрал другой путь: мы находим в регионах «звёздочек», проводим для них специальное обучение, и повышаем их конкурентоспособность на российском рынке.

Расскажите о системе образования в Insight People. Что в неё входит?

Система обучения и развития блогеров Insight People включает в себя онлайн-курсы, вебинары и мастер-классы офлайн. Она направлена на то, чтобы блогеры развивались как профессионалы, учились создавать качественный контент и отвечали запросам брендов.

Онлайн-курсы состоят из 18-ти дисциплин, которые помогают резидентам Insight People, прокачать их hard и soft skills. В качестве преподавателей на программе выступают профессионалы и эксперты из SMM-индустрии с многолетним опытом работы и преподавания. При составлении программы для каждого курса определяются образовательные задачи и результаты, а также учитываются целевая аудитория (блогеры) и актуальные тренды.

Для резидентов Insight People создана совершенно уникальная система обучения: актёрское мастерство, техника речи, мобильная видеосъёмка и монтаж, мобильная фотосъёмка, курс по обучению TikTok, личный бренд, продвижение в сети Интернет, патриотическое воспитание, вокал, сцендвижение и другие.

Мы хотим, чтобы блогеры Insight People постоянно развивались, смотрели на обыденные вещи под другим углом, создавали креативный контент и делились им со своими подписчиками. Знаете, почему это так важно? Сейчас сложно сформировать вокруг себя большую аудиторию. Но ещё сложнее её сохранить, не прибегая к накрутке аудитории. Сегодня технологии развиваются настолько стремительно, что блогерам нужно постоянно обновлять свои навыки.

Приведу некоторые цифры. Так, с мая только для московских блогеров прошло более 700 часов занятий вокалом, актёрским мастерством, сцендвижением. Все регионы, в которых открыты блогерские студии, получают доступ к онлайн-курсам Insight People. Кроме того, для всех резидентов мы регулярно проводим вебинары на темы, связанные с созданием и продвижением контента в соцсетях.

Как в регионах встречают компанию? Что региональные студии могут предложить молодым талантливым ребятам? Почему вы сделали ставку на регионы?

В регионах компанию встречают по-разному. К сожалению, не у всех сейчас есть возможность создавать качественный контент — банально, далеко не все блогеры имеют профессиональное оборудование. Некоторым не хватает места для съёмок и создания контента. Наши региональные студии обеспечивают блогеров всем необходимым для развития творчества, предоставляют доступ к продюсерскому центру полного цикла — фото, видео, звукозапись.

Участие в проекте Insight People позволяет региональным резидентам сотрудничать с топовыми блогерами и интегрироваться в рекламные контракты известных брендов страны. Для региональных блогеров присоединение к команде снижает операционные риски и затраты, они получают полное юридическое и бухгалтерское сопровождение, высвобождая время для занятия творчеством.

За это время удалось реализовать какие-то спецпроекты? Или занимались развитием только региональных студий?

Наши резиденты приняли активное участие во всероссийских мероприятиях: «ПМЭФ-2021, «Российская Креативная неделя, «ВЭФ-2021, международный форум гражданского участия «Мы вместе».

С мая блогеры Insight People приступили к тестированию мобильного приложения Yappy, а с августа компания сконцентрирована на формировании UGC-контента в рамках платформы Rutube.

Ваш прогноз, как будет развиваться блогосфера в России через 5, 10 лет?

Трудно дать точный прогноз даже на ближайший год, поскольку блогосфера может столкнуться с определёнными форс-мажорами. Конкуренция растёт, и планка качества высока как никогда. Сегодня блогерам приходится тратить много сил, времени и средств на создание оригинального фото-, видео- и аудиоконтента. Писать тексты уже научились многие, создание видеоконтента — это другой уровень мастерства, более сложная ступень. Без помощи специалистов сделать классные сюжеты довольно сложно.

Время идёт, а зрители становятся только требовательнее. Однако, если развитие блогинга сохранит текущий курс, то через 10 лет новые СМИ полностью вытеснят традиционные. Абсолютно закономерная тенденция — появление крупных медиахолдингов, интегрирующих ресурсы блогеров. Уже сейчас блоги более удобны современному читателю, поскольку активный интернет-пользователь проводит около 1/3 дня в социальных сетях.

Завершая разговор, скажу, что рано или поздно произойдет институационализация блогерства как профессии и регламентирование процессов в этой сфере. Сейчас сложно предположить, что это будет закон о блогерах или лицензирование деятельности, но, очевидно, что рынок, имеющий такую ёмкость, потребует разработки чётких правил функционирования. Поэтому сейчас самое оптимальное время попробовать себя в блогерстве и присоединиться к нашей команде.