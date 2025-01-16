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18+
16.01.2025 в 16:00

Количество компаний в «российских офшорах» выросло в 1,5 раза

В числе крупных игроков — «Яндекс» и HeadHunter

В 2024 году в специальных административных районах (САРах) России зарегистрировались 488 компаний, из них 379 — на острове Октябрьском, расположенном в Калининградской области, еще 109 — на острове Русском в Приморском крае. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

В «российские офшоры» в прошлом году переехали из иностранных юрисдикций 190 участников. Их общее количество увеличилось почти в 1,5 раза.

Специальные административные районы появились в России в 2018 году. В них действует упрощенный режим налогового и валютного регулирования. В САРы в первую очередь переезжают компании, ранее зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях и из-за санкций столкнувшиеся с проблемами. Основная цель запуска специальных административных районов — деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных россиянам.

В 2019 году в САРах зарегистрировались 22 компании, в 2022-м после введения санкций — 83, в 2023-м — 200. Некоторые фирмы, зарегистрированные в специальных административных районах, со временем могли переехать в другие субъекты РФ.

В 2024 году перерегистрацию в российскую юрисдикцию из Голландии завершил «Яндекс». В САРы с Кипра переехали TCS Group, HeadHunter и «Мать и дитя», из Швеции — Avito.

В специальные административные районы переезжают не только крупные игроки, но также малый и средний бизнес. В «российских офшорах» зарегистрировано множество субъектов малого предпринимательства, в которых работает свыше 1,6 тыс. человек.

русские офшоры перерегистрация в САР
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