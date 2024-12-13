Азамат Мусагалиев, Тимати и Бустер озвучили сказки народов России

VK представила новый аудиосборник «Сказки на ночь». Вошедшие в этот сборник сказки отражают культурное наследие различных народов России — саамов, алтайцев, карелов, ненцев и других. Истории озвучены российскими артистами и блогерами.

«Проект открывает культуру народов страны с необычной стороны, сохраняя их самобытность. Каждая сказка начинается с вводной части, где рассказчик знакомит слушателей с традициями и культурой народа, которому принадлежит сказание», — пояснили в компании.

В проекте приняли участие певцы, комики и инфлюенсеры. Тимати прочитает сказку саамского народа «Сказка о солнце», Бустер озвучит карельское произведение «Три сына», Нурлан Сабуров расскажет ульчскую сказку «Скрипучая старушка», Азамат Мусагалиев поведает ненецкую «Почему вода в море соленая», Варвара Щербакова вдохнет жизнь в нганасанскую историю «Воскрешение девушки», Сергей Матвиенко расскажет долганскую «Кургамыш — зеленый бог», а Big Russian Boss представит алтайскую «Человек в ином мире».

Дата запуска — пятница, 13-е — подчеркивает дух загадочных и пугающих сказаний народов. В сборник вошли сказки с мистическими историями и атмосферой.

Проект продолжает традицию популяризации русских сказок. В аудиосборники первого и второго сезонов «Сказки на ночь» от VK вошли различные русские народные произведения.