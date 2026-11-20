Anthropic строит позиционирование Claude на отказе от рекламы, однако выход на публичный рынок может поставить эту стратегию под вопрос. Инвесторы Уолл-стрит могут ожидать от разработчика новых источников дохода, хотя компания пока не рассматривает рекламодателей как часть своей бизнес-модели, сообщает Digiday.

Разработчик Claude последовательно выступает против интеграции рекламы в ИИ-сервисы. Ранее компания заявляла, что не планирует размещать рекламные сообщения в чат-боте: в Anthropic считают, что коммерческий контент может нарушить пользовательский опыт и превратить диалог с ИИ в рекламную площадку.

Свою позицию компания подчеркнула и во время рекламной кампании к Суперкубку. Вместо продвижения рекламных возможностей Anthropic выпустила ролики, высмеивающие решение OpenAI добавить рекламу в ChatGPT. Отказ от рекламной модели отражен и в документах для инвесторов: рекламодатели не обозначены в качестве отдельной категории клиентов или источника дохода компании.

Однако публичный статус бизнеса может создать новые условия для реализации этой стратегии. Акционеры публичных компаний ожидают роста выручки и доходности инвестиций, поэтому Anthropic может столкнуться с вопросами о расширении способов монетизации своих продуктов.

Для разработчика это не только финансовый, но и репутационный вопрос. Отсутствие рекламы помогает Claude отличаться от конкурентов и поддерживает обещание компании о независимости ответов ИИ от коммерческих интересов рекламодателей. Как отмечает Digiday, речь идет о возможном противоречии между нынешней бизнес-стратегией компании и ожиданиями Уолл-стрит.