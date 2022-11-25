Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Аукцион без молотка
Simtech об онлайн-бизнесе
Василий Рубан

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.11.2022 в 12:50

Илон Маск объявил «амнистию» для заблокированных аккаунтов Twitter

Она будет распространяться только на тех пользователей, которые не нарушали закон и не рассылали спам

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что на следующей неделе проведёт «амнистию» заблокированных в соцсети аккаунтов. Бизнесмен принял решение восстановить некоторые страницы по итогам проведённого им опроса в Twitter. 72,4% из 3,1 млн проголосовавших поддержали восстановление заблокированных учётных записей.

Маск отметил, что восстановят аккаунты из числа тех, которые не нарушали закон и не занимались рассылкой спама. «Народ высказался. Амнистия начнётся на следующей неделе», — написал миллиардер в Twitter, подводя итоги голосования. К записи он добавил латинское выражение «Vox populi, vox Dei» («Глас народа — глас Божий»). Дату начала разблокировки аккаунтов Маск не указал.

Скриншот Twitter

Ранее новый владелец соцсети провёл опрос пользователей о разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, в котором приняли участие более 15 млн человек. За восстановление профиля Трампа проголосовали 51,8% участников. «Народ высказался. Аккаунт Трампа будет восстановлен», — прокомментировал тогда результаты голосования Маск.

По данным газеты The Washington Post, больше трети рекламодателей из 100 крупнейших компаний, сотрудничающих с Twitter, перестали размещать рекламу на платформе. Отмена рекламных кампаний вызвана настороженностью брендов относительно действий нового владельца.

Twitter Илон Маск
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.