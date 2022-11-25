Илон Маск объявил «амнистию» для заблокированных аккаунтов Twitter

Владелец Twitter Илон Маск объявил, что на следующей неделе проведёт «амнистию» заблокированных в соцсети аккаунтов. Бизнесмен принял решение восстановить некоторые страницы по итогам проведённого им опроса в Twitter. 72,4% из 3,1 млн проголосовавших поддержали восстановление заблокированных учётных записей.

Маск отметил, что восстановят аккаунты из числа тех, которые не нарушали закон и не занимались рассылкой спама. «Народ высказался. Амнистия начнётся на следующей неделе», — написал миллиардер в Twitter, подводя итоги голосования. К записи он добавил латинское выражение «Vox populi, vox Dei» («Глас народа — глас Божий»). Дату начала разблокировки аккаунтов Маск не указал.

Ранее новый владелец соцсети провёл опрос пользователей о разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, в котором приняли участие более 15 млн человек. За восстановление профиля Трампа проголосовали 51,8% участников. «Народ высказался. Аккаунт Трампа будет восстановлен», — прокомментировал тогда результаты голосования Маск.

По данным газеты The Washington Post, больше трети рекламодателей из 100 крупнейших компаний, сотрудничающих с Twitter, перестали размещать рекламу на платформе. Отмена рекламных кампаний вызвана настороженностью брендов относительно действий нового владельца.