Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа в Twitter

Илон Маск разблокировал аккаунт Дональда Трампа. С этого момента число подписчиков экс-президента США стремительно растёт. Однако рекламодатели ранее предупреждали о том, что это возвращение станет для них «красной чертой».

Решению Маска предшествовал опрос, участие в котором приняли более 15 млн человек. За разблокировку профиля Трампа проголосовало 51,8%. «Народ высказался. Аккаунт Трампа будет восстановлен», — написал Маск.

До момента блокировки на страницу Трампа было подписано больше 90 млн человек. Спустя несколько часов количество подписчиков восстановилось. Рост подписчиков происходит стремительными темпами. Все твиты Трампа оказались сохранены, однако новые не появились.

Сам Трамп пока не намерен возвращаться в Twitter. Он отметил, что соцсеть не решила проблему с ботами и фейковыми аккаунтами, поэтому он продолжит пользоваться созданной им соцсетью Truth Social. Трамп подчеркнул, что эта платформа привлекает больше пользователей, чем Twitter, и работает хорошо.

Маск впервые заявил, что планирует восстановить аккаунт Трампа в мае, вскоре после того, как договорился о покупке Twitter. Это сообщение вызвало большие опасения рекламодателей. Глава отдела партнёрских отношений в GroupM Кили Тейлор, заявила, что возвращение политика на площадку станет для некоторых брендов «красной чертой»: как минимум двенадцать крупнейших брендов уже готовы приостановить сотрудничество с Twitter, остальные предпочли занять выжидательную позицию.