Больше трети крупных рекламодателей Twitter остановили кампании на площадке

Больше трети рекламодателей из 100 крупнейших компаний, сотрудничающих с социальной сетью Twitter, перестали размещать рекламу на платформе, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на собственный анализ. Отмена рекламных кампаний вызвана настороженностью брендов относительно действий нового владельца соцсети Илона Маска.

По подсчётам издания, десятки ведущих рекламодателей Twitter, включая 14 компаний из топ-50, прекратили размещать рекламу в течение нескольких недель после покупки соцсети Маском. Например, реклама автомобилей Jeep и продукции компании Mars не появлялась на платформе с 7 ноября.

«Компания Mars начала приостанавливать рекламную деятельность в Twitter в конце сентября, когда мы узнали о некоторые инцидентах, связанных с безопасностью бренда», — пояснил WP представитель компании.

Кроме того, свои кампании в Twitter прекратили фармпроизводитель Merck, производитель сухих завтраков Kellogg's и телекоммуникационная компания Verizon.

Несмотря на то, что Маск пытается уменьшить расходы и найти альтернативные источники дохода для Twitter, соцсеть по-прежнему довольно сильно зависит от рекламы, указывает WP. В прошлом году почти 90% дохода компании, составившего $5 млрд, пришлось на рекламу. Остальное компания заработала на лицензировании и других услугах.

Ранее свою рекламу с площадки убрали косметическая компания L'Oréal, автопроизводители General Motors и Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills и Mondelez International. Компании «взяли паузу», чтобы понять, к чему приведут изменения в политике модерации соцсети.

В начале ноября Маск пообещал рекламодателям превратить соцсеть в «правдивую платформу» без фейковых аккаунтов. Во время своего выступления в Twitter Spaces предприниматель решил успокоить бренды и рекламные агентства, которые всё чаще стали отказываться от продвижения в Twitter.