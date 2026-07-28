Илон Маск запустил платежную платформу X Money

Компания X Илона Маска запустила платежную платформу X Money, интегрированную с одноименной соцсетью. X Money предлагает цифровой кошелек и систему прямых переводов между пользователями, включая поддержку Apple Wallet. Об этом пишет Independent.

Несколько месяцев X Money работала в режиме бета-тестирования и была доступна только по приглашениям. Сейчас сервис массово внедряют в США для подписчиков X, у которых действуют тарифы Premium и Premium+.

Платформа позволяет открыть депозитный счет, пользоваться системой одноранговых (P2P) платежей и сохранять в X данные своей дебетовой карты Visa. Пользователи могут отправлять, получать или запрашивать у других деньги без комиссий и ограничений. Депозиты хранятся в американском банке Cross River Bank и застрахованы на сумму до $250 тыс.

При регистрации в сервисе выпускается виртуальная карта, которую можно добавить в Apple Pay через приложение Apple Wallet. За покупки, которые соответствуют требованиям и совершаются с помощью карты X, пользователям начисляется кешбэк в размере 3%. Можно заказать физическую металлическую карту, самостоятельно выбрав вариант написания своего имени и решив, нужно ли указывать на ней имя пользователя в X.

Ранее Илон Маск запустил мессенджер XChat.