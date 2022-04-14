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18+
14.04.2022 в 15:16

Илон Маск предложил выкупить Twitter за $43 млрд

По мнению миллиардера, компания обладает исключительным потенциалом

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Илон Маск предложил $54,20 наличными за акцию Twitter, он готов купить компанию за $43 млрд. Об этом самый богатый человек в мире заявил после подачи заявления в Комиссию по ценным бумагам США, — сообщает Bloomberg.

После заявления Маска акции социальной сети взлетели на 18%. На момент закрытия торгов в конце января одна акция компании стоила вдвое меньше.

По мнению миллиардера, Twitter «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву (свободы слова) в его нынешнем виде, и Twitter необходимо преобразовать в частную компанию», — говорится в письме Макса, отправленном руководству компании.

По мнению экспертов, Маск может позволить себе поглощение Twitter. По оценке Bloomberg, состояние оценивается в $219 млрд, а рыночная стоимость Twitter — примерно $37 млрд.

Илон Маск:

Если сделка не сработает, учитывая, что я не доверяю руководству и не верю, что смогу добиться необходимых изменений на публичном рынке, мне нужно будет пересмотреть свою позицию акционера.

Предложение в размере $54,20 за акцию является «слишком низким» для принятия акционерами или советом директоров, сказал в отчете Адам Крисафулли из Vital Knowledge изданию. Илон Маск — один из самых заядлых пользователей Twitter, его высказывания в соцсети славятся своими насмешками и мемами. В начале апреля он рассказал компании об идеях, которые, по мнению миллиардеру, помогут соцсети стать лучше. После объявления о его доле в Twitter (9%) компания предложила гинеральному директору Tesla место в совете директоров, но тот отказался.

Елизавета Немчинова
Twitter диджитал ИлонМаск
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